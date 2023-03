Dayanita planea incursionar en la música tras su salida de ‘JB en ATV’: “Se viene un nuevo proyecto”

Dayanita quiere cantar cumbia. (Instagram)

La actriz cómica Dayanita sorprendió al revelar que uno de sus próximos proyectos está relacionado con la música. Luego de la polémica que desató su separación de ‘JB en ATV’, la humorista confesó en una entrevista con un diario local que se encuentra muy tranquila y preparando nuevos retos para su carrera artística.

Como se sabe, Dayanita se convirtió en una de las figuras más populares de los programas humorísticos de Jorge Benavides en los últimos años. Sin embargo, el sábado 25 de marzo causó preocupación al no aparecer en el espacio televisivo de ATV. Esto generó rumores de un despido hasta que la misma figura del espectáculo confirmó su salida.

“De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. El día martes, porque ya no estoy en el otro lado, voy a mandar un saludo para toda la gente que ve la comedia. Mandaré un saludo a todos ustedes”, dijo Dayanita en medio de un show en un local de Lima.

En diálogo con Trome, Dayanita no quiso dar detalles de su situación con ‘JB en ATV’, pero aseguró que mantiene una buena relación amical con el elenco. “Por el momento no pienso dar declaraciones sobre lo que se ha dicho, ya habrá momento para hacer comentarios. Yo me encuentro muy bien, tranquila, yo estoy bien todos”.

Asimismo, contó que muy pronto anunciará nuevas novedades que darán de qué hablar. Además, negó abrir una cuenta en la plataforma ‘OnlyFans’. “Se vienen algunas novedades, aún no las puedo comentar, pero pronto van a enterarse, yo siempre voy a seguir para adelante (...) Hay muchos cambios, pero no habrá nada de Onlyfans ni nada por el estilo, serán cambios en mi vida”.

Finalmente, reveló que entre sus planes se encuentra incursionar en la industria musical, especialmente, en el género de cumbia. Cabe mencionar que, pocos conocían el deseo de Dayanita de convertirse en cantante, pues su talento se ha desarrollado sobre los sets de televisión y shows de comedia.

“Exacto, eso también se viene, es un nuevo proyecto que me tiene ilusionada. Será en el género de cumbia, me siento agradecida con la vida y con Dios”, agregó.

Dayanita se refirió a su salida de 'JB en ATV'.

¿Qué dijo Alfredo Benavides sobre Dayanita?

Alfredo Benavides, hermano de Jorge Benavides, que también forma parte del elenco de ‘JB en ATV’, decidió pronunciarse sobre la salida de Dayanita, aclarando que la actriz cómica no fue despedida del programa, sino que recibió una dura sanción por actos de indisciplina.

“Soy el vocero del programa y debo aclarar que la señorita Dayanita no estuvo en el programa del último sábado porque cometió un acto de indisciplina y fue sancionada. Creo que ella es la persona más indicada en reconocer y decir cuál fue el acto de indisciplina y la sanción recibida. Recordemos que yo fui separado del programa por cometer una indisciplina, y Jorge (Benavides) no le va a consentir indisciplinas a nadie”, del comediante cuando tocó este problema.

“Como lo dijo en su momento la productora, nadie es indispensable, solo el dueño del programa. Todo artista que es humilde siempre reconoce sus errores, cumplir su sanción y regresar al trabajo. Todo el elenco cumple sus horarios, somos respetuosos”, añadió.