Congreso EN VIVO: Parlamento interpela al ministro Óscar Becerra

El ministro de Educación, Óscar Becerra , dijo que no quiso “denigrar” a nadie sobre sus expresiones acerca de las mujeres aimaras que protestaban en el Centro de Lima con sus hijos.

“Quiero aclarar que en ningún momento me he referido a las mujeres aimaras. Mis expresiones tenían por objetivo manifestar mi preocupación por el bienestar de los niños y niñas; y la indignación que me produjo verlos expuestos al peligro”, agregó.