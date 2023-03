Hospital del Niño no recibe a menor de 7 años grave por atropello

Madre pide que trasladen a su hija de 7 años al hospital del Niño porque sufrió grave accidente.

Una niña de 7 años permanece grave en el centro de salud Ramón Castilla, en el Cercado de Lima, luego de que un auto la atropellara mientras jugaba en una vereda cercana a su casa. El pasado martes 28 de febrero, la menor se encontraba con su mamá, quien venía de comprarle comida para cenar.

Te puede interesar: Lotería Nacional: ganadores del Gana Diario del 23 de marzo

Al llegar a su casa, vecinos le contaron que su hija había sido arrollada, por lo que la llevaron a Emergencias de un hospital. Josefina Guillén, madre de la menor, contó que quedó en shock al recibir la noticia.

“Yo traía comida a mi hijita. Llegué y me dijeron “señora en un minuto o dos minutos acaban de llevarse a tu hija, han atropellado a tu hija”. Me quedé en shock. Aún tengo la comida en la mochila, de un momento a otro pasó esto. Mi hijita estaba patinando en una vereda con sus amiguitas y apareció el carro de sorpresa, la atropelló y le pasó doble vez y se fue. No sabemos nada de eso. Está en investigación”, contó en ‘Al Estilo de Juliana’.

Ahora, Guillén contó que el centro de salud envió varios correos electrónicos al Ministerio de Salud (Minsa) para que trasladen a la menor al hospital del Niño. Pero no obtienen respuesta. Si no aceptan, la niña no puede recibir el tratamiento adecuado, pues sufrió varias lesiones.

Te puede interesar: Comas: pelea entre presuntos barristas dejó un herido

Según su madre, la menor tiene el fémur roto, por lo que su pierna está hinchada y solo le han colocado una tabla y collarín artesanal.

“Mientras que no acepten (su traslado), ella no pueden salir de aquí y está bien grave. Sus huesos están rotos, cada vez grita más. No puede mirar mi hija, ya tiene hambre, la herida avanza en hincharse más y más”, dijo.

Te puede interesar: Murió Katherine, la joven quemada en Plaza Dos de Mayo: Todo lo que debes saber del caso que conmociona al Perú

También señaló que el Ministerio de Salud estaría negándose a responder por falta de camas en el hospital del Niño. Hasta la fecha, representantes del centro de salud donde permanece la menor no dan explicaciones de la demora.

Se desconocen más detalles del estado de salud de la niña porque no han podido realizarle más exámenes médicos.

“Mi hija ha botado sangre por partes íntimas y no sabemos qué está pasando internamente, no hay ecografías a nivel interno, en estómago o cabeza. Ella necesita una ecografía abdominal”, dijo.

La madre pidió a las autoridades que investiguen quién es el chofer que se dio a la fuga tras arrollar a la menor de edad.