Jean Deza es acusado de no cumplir con manutención y de tener actitudes violentas con su expareja

Jean Deza continúa sin pasar pensión de alimentos | Magaly TV: La Firme

Jean Deza enfrenta una nueva polémica. En el programa ‘Magaly TV, La Firme’, de este martes 28 de marzo, su expareja Elva Vracko lo acusó de no cumplir con la pensión de alimentos de su menor hija. Además, la mujer difundió audios reveladores del futbolista, en donde se lo escucha perder los papeles en medio de una acalorada discusión.

Según la expareja del deportista, Jean Deza debe transferirle, mensualmente, 4 mil soles para cubrir los gastos de la pequeña. Sin embargo, el jugador del Club Cienciano no siempre llega a ese monto, por lo que se le ha acumulado una deuda de 200 mil 665.4 soles (desde julio de 2017 hasta junio de 2021).

“Solo me depositó el mes pasado (febrero) 530 dólares, le dije tú da lo que quieras dar porque igual nosotros tenemos un juicio (...) Yo le dije que (la resolución del juicio) en algún momento va a salir y él me dice que no, ‘yo soy Jean Deza’, como si él estuviera haciendo algo para que eso no salga”, indicó.

Jean Deza enfrenta nueva denuncia en su contra.

Por otro lado, difundió audios en donde Jean Deza se excusa por no cumplir con la manutención de su hija, afirmando que no le deposita a tiempo porque el Club Cienciano le paga tarde “para evadir impuestos”.

“Acá cobramos blanco y negro. El 30 te pagan el blanco que es lo mínimo, me entiendes. Y entre el 10 y el 12 te pagan el negro que es todo, por evadir impuestos el club. Me han pagado lo blanco y por eso te he depositado al toque, a eso es lo que me estoy refiriendo. El profesional es el más bajo que lo presentan a la Federación. Entre el 10 y el 12, nos pagan el negro, ¿entiendes? El negro es lo más fuerte”, se escucha la voz del futbolista.

Trascendió que Jean Deza está percibiendo 10 mil dólares como jugador del Club Cienciano. Pese a ello, sigue sin pagar por completo la manutención de su menor hija, así lo refiere su expareja.

Jean Deza es jugador del Club Cienciano desde noviembre de 2022.

Pelea entre Jean Deza y Elva Vracko

Elva Vracko compartió al programa de Magaly Medina un audio en donde le reclama al futbolista por haber dejado a su hija en su hogar a altas horas de la noche. En un determinado momento, Jean Deza pierde los papeles.

Eva Vracko: ¿Quién miércoles te crees tú para traer a la bebé de nuevo a esta hora? ¿Qué te dije la vez pasada? ¿Qué te dije?

Jean Deza: ¿Qué chuc*** gritas?

Eva Vracko: ¿Qué te dije la vez pasada? ¿Quién miércoles eres tú para traer a la bebé a esta hora?

Jean Deza: ¿Y para qué gritas? ¿Soy tu hijo? ¿Por qué ch*** gritas?

Eva Vracko: Soy la mamá de (nombre de la menor) y merece respeto.

Jean Deza: ¿QUÉ CH*** GRITAS?

Eva Vracko: Háblame bien.

Jean Deza: Entonces, respétame tú a mí.

Cabe resaltar que, en el 2017, Elva Vracko denunció al deportista por agresión física. Indicó que el futbolista la pateó e intentó ahorcarla en su vivienda en Chorrillos; además de haberla violentado cuando estaba en estado de gestación.