Congreso de privilegios: los beneficios de los legisladores que contrastan con las carencias de sus votantes

Actual Congreso tiene uno de los índices más bajos de aprobación. (AP Foto/Martín Mejía)

Aunque los parlamentarios aún no asisten a trabajar presencialmente, el Congreso de la República aprobó la ejecución de una obra para construir un “tópico” que más se asemeja a un policlínico a fin de atender a los 130 parlamentarios, a pesar de que ellos cuentan con una de las mejores coberturas en cuanto a seguros de salud. En contraposición a su situación, millones de usuarios del sistema de salud público padecen por falta de infraestructura digna, equipamiento, personal de salud y hasta los medicamentos más básicos. ¿Qué tan grave es la desconexión del Parlamento con los problemas más graves que aquejan a la ciudadanía?

Te puede interesar: Congreso archiva autógrafa de ley que propiciaba deforestación de bosques y atentaba contra comunidades nativas

En enero de este 2023, cuando el país se desangraba y el gobierno dejaba 60 muertes debido a la violenta represión, la Mesa Directiva del Congreso, presidida por José Williams Zapata, envió el acuerdo 082-2022-2023/MESA-CR a la dirección general de administración del Parlamento el pasado 10 de enero. Con este documento daban luz verde al proyecto “Local para el servicio médico del Congreso de la República”, que será construido en un área de 170 m2 de la histórica plaza José Faustino Sánchez Carrión, ubicada en la parte posterior de la sede parlamentaria.

Pues bien, este policlínico, valorizado en 650 mil soles, según una aclaración del área de prensa del Congreso, contará con tres consultorios de medicina general, uno de psicología e incluso cafetería, según la revelación del dominical Cuarto Poder. Esta edificación sustituirá al tópico de 65 metros cuadrados con el que los padres de la patria y trabajadores administrativos cuentan y utilizan actualmente, incluso para servicios de urgencias.

Te puede interesar: Congresistas justifican la construcción de un policlínico en el Parlamento para evitar las “colas de manera no apropiada”

Cuestionados por el tema, los miembros de la Mesa Directiva defendieron el proyecto y argumentaron que se trata de una obra vital.

“Consideramos que es necesario y vital. No va a ser nivel A1 ni de lujo, va a tener lo mínimo”, señaló el congresista Alejandro Muñante. “La construcción de un tópico que cumpla con las exigencias normativas de seguridad y salud, es de vital necesidad para los miles de trabajadores y ciudadanos que visitan las instalaciones del Parlamento a diario. Mi compromiso es que se ejecute con el mínimo gasto, y la mayor transparencia”, dijo Williams Zapata, sin intención de enmendar la situación.

Postas médicas se hallan en pésimas condiciones a nivel nacional. (Defensoría del Pueblo)

Sistema de salud precarizado para millones

Mientras ellos aprueban crear una cuasi oferta de salud privada con dinero público que alcanza a un grupo específico muy pequeño, en el Perú millones de ciudadanos sufren por servicios sanitarios precarios, sin equipamiento, con déficit de especialistas médicos y esperan por meses para acceder a una cita. La situación es tan crítica que más del 90% de establecimientos de salud de primer nivel —de los 8.800 vigentes hasta fines del 2021— funcionan con capacidad inadecuada, según estadísticas oficiales del Ministerio de Salud (Minsa).

Te puede interesar: Caso ‘Los Niños’: 41 domicilios y oficinas parlamentarias allanadas en megaoperativo ‘Los pequeños II’

Esto incluye a centros de salud —más conocidos como policlínicos (EsSalud]) o postas (Minsa)— administradas por el Seguro Social de Salud (EsSalud), Minsa, Gobiernos Regionales y municipios locales. De acuerdo a la estimación de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) del Ministerio de Salud, el 96% del total de establecimientos de salud del primer nivel de atención presenta capacidad instalada inadecuada, expresada en la precariedad de la infraestructura, equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente.

Según el informe Diagnóstico de brechas de infraestructura y equipamiento del sector salud, del Minsa, estos centros de salud no han tenido ninguna intervención integral con infraestructura y equipamiento en los últimos cinco años.

Un peor panorama lo viven regiones como Callao, Ica, Lambayeque, Madre de Dios, Tacna y Ucayali. Todas estas tienen el 100% de sus establecimientos con capacidad inadecuada.

Casi todas las regiones tienen más del 90% de centros de salud con capacidad inadecuada. (Captura/Minsa)

Esta situación de precariedad también alcanza a hospitales, incluidos los de alta complejidad, ubicados en Lima. Según el citado informe, el 95% del total de los 247 hospitales del segundo y tercer nivel de atención que existen en todo el territorio nacional tiene equipo obsoleto, inoperativo o insuficiente, además de infraestructura deficiente.

Por ello, sorprendió la decisión del Congreso al aprobar la construcción de su propio policlínico, pese a que cuentan con una envidiable cobertura de salud privada que alcanza a sus hijos e incluso padres. Un beneficio con el que millones de trabajadores ni siquiera pueden soñar. Actualmente, por ejemplo, al menos 11 millones de peruanos utilizan los servicios de EsSalud, mientras que otros 20 millones de nacionales y extranjeros se hallan afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS). Todos ellos esperan por meses para acceder a una cita, ya sea presencial o telefónica.

Así, la nueva acción del Legislativo ha sido catalogada como una medida desconectada de la realidad y alejada de sus propios electores, según especialistas.

“Lo que nosotros vemos en el Congreso es vergonzoso, es lamentable, pero es totalmente predecible, es decir, se espera de ellos un comportamiento como el que estamos viendo. El origen del problema son los sistemas de partidos. Los partidos políticos en el Perú, de acuerdo con el último Latinobarómetro, son los que menos aprobación tienen a nivel de América Latina”, explica el politólogo Alonso Cárdenas.

“No tenemos partidos, los filtros que hay son muy malos. La gente, los candidatos pagan para estar en una lista, no hay militancia, no hay ideología, no hay programa, no hay organización. Lo único que hay son vientres de alquiler, cascarones vacíos y ese comportamiento, pues, se ve reflejado en la calidad de nuestros políticos”, añade el especialista.

Plano de distribución del policlínico que el Congreso aprobó construir. (Captura/Cuarto Poder)

Incluso después de los duros cuestionamientos, el Congreso aún insiste en la ejecución de la obra, pues se excusan señalando que “no es un policlínico”, sino un tópico para congresistas, que también será usado por trabajadores administrativos y ciudadanos que ingresan a la sede del Parlamento.

“El costo no superará los 650.000 soles y para su implementación se aprovechará el mismo mobiliario y equipos con que cuenta en la actualidad”, puntualizó la institución.

En cambio, el grueso de la población no tiene ni servicios de emergencia de calidad. Ya en el 2017, el 52.3% del personal de salud consideró que no contaba con el equipamiento suficiente para atender las emergencias. La situación no ha cambiado demasiado, desde que la Defensoría del Pueblo realizó una supervisión en 147 nosocomios.

Grandes diferencias

Ahora bien, un congresista gana mensualmente al menos 17 sueldos básicos, pues en el Perú el salario mínimo apenas asciende a los 1,100 soles, que resulta insuficiente ante el constante encarecimiento del costo de vida y la canasta básica. Por el contrario, cada uno de los 130 parlamentarios percibe, mes a mes, un sueldo básico de S/15.600.

No es el único ingreso que obtienen.

Además, reciben una “asignación por desempeño de la función congresal”, concepto establecido en el artículo 22, literal F, del reglamento del Parlamento, que actualmente suma 7,617 soles.

Sumado a ello, existe una bonificación por función de representación de 2,800 soles. Por lo tanto, el monto que ganan mensualmente los afortunados padres de la patria puede alcanzar los S/26 mil.

Y, dos veces al año, reciben un jugoso aguinaldo de S/ 15.600 cada uno en julio y diciembre, lo que le cuesta al Estado al menos 4 millones de soles. Nada mal.

Por el contrario, el 70% de la población trabajadora resiste en la informalidad y muchos no reciben ni el sueldo mínimo.

Es decir, aproximadamente a tres de cada cuatro peruanos de la Población Económicamente Activa Ocupada laboran informalmente, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei).