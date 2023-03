Christian Cueva tuvo espontáneo gesto solidario con joven que no le alcanzaba el dinero en una tienda

Christian Cueva fue titular ante Atlético Grau, pero tras un fuerte golpe y fue cambiado a los 21 minutos.

No todos los hinchas tienen la oportunidad de pasar un momento junto a sus ídolos, pero esta historia es diferente. Andy Valencia es un joven de a pie, que luego del arduo trabajo que realiza junto a su madre desde las 4:00 de la mañana vendiendo comida, decidió recompensar su ardua labor con una compra deseada, aunque no este a su alcance. Además, tiene el sueño de convertirse en un futbolista.

Con el fin de conseguir lo que anhelaba, visitó un conocido centro comercial de Lima. Dentro de una tienda deportiva encontró lo que necesitaba, sin embargo, notó rápidamente que no tenía el dinero suficiente. Lo anecdótico de su visita es que, Andy visitó aquella tienda porque sabía que quizás, si era su día, podría encontrarse con algún jugador al que admiraba y así fue con Christian Cueva.

Su presentimiento fue real y sin querer, se topó con uno de los deportistas a quien más sigue, Christian Cueva. Andy, hincha de Alianza Lima, no podía creer que estaba a punto de conocer a ‘Aladino’, de inmediato le pidió una foto, pero no quiso molestarlo más, pues mucha gente también se le acercó.

El joven de 19 años se aleja del grupo y se sienta, aunque sabía que el presupuesto no le alcanzaba mientras cotizaba los precios para las zapatillas que buscaba, optó por quedarse en la tienda. De repente ve que está cerca el volante de Alianza Lima y le bromea sobre el precio alto de las zapatillas, a lo que Cueva le responde que, “con trabajo se puede conseguir”.

Es ahí cuando empiezan a conversar y Andy le cuenta que sí trabaja y había estado ahorrando algo de dinero. “Todos los días desde las cuatro de la mañana me levanto junto a mi mamá, quien tiene en una esquina de la avenida Calle 12, frente al mercado de San Genaro (distrito de Chorrillos) un puesto de comida de la selva. Mi mamá se saca el ancho por sacar a la familia adelante, pero me gustaría en algún momento yo darle la vida que se merece y sacarla adelante”, le contó a Infobae.

Christian Cueva y su noble gesto

Al diálogo entre Andy Valencia y Christian Cueva se sumó la esposa del futbolista, Pamela López. El mediocampista interrumpió la coloquial conversación con una sorpresiva propuesta que emocionó al joven fanático del club ‘blanquiazul’. Las zapatillas que había intentando comprar sin éxito por que no le alcanzaba sería suyas.

El jugador de Alianza Lima decidió regalarle las zapatillas que el joven quería, pero no solo le obsequió eso, también contó que tanto él como su esposa lo aconsejaron. ”Más allá de lo material, sé que me van a servir mucho sus consejos en mi vida, como aprendizaje, como anécdota, y por eso también aproveché en pedirle ayuda en el fútbol porque me gustaría llegar a ser como él”, expresó Andy.

Asimismo, resaltó también la sencillez del jugador, “siempre les estaré agradecido por ayudarme, sé que han llegado donde están por su humildad más allá de lo profesional”, aseguró y luego nos compartió la fotografía que se tomó con el jugador del club de La Victoria.

Christian Cueva junto a Andy César Valencia, joven con quien el volante tuvo gran gesto.

De igual forma, la historia la contó la esposa de Christian Cueva a través de sus historias de Instagram, Pamela López, quien añadió que se quedaron sorprendidos con la respuesta del joven cuando el volante aliancista le dijo que siendo disciplinado podría conseguir cualquier cosa.

Christian Cueva tuvo noble gesto con joven que conoció en un reconocido centro comercial. (pamlopsol)

La lesión de Christian Cueva

El volante nacional fue anunciado como uno de los fichajes más importantes de la temporada en el torneo peruano. ‘Aladino’ volvió a La Victoria tras su paso en el fútbol extranjero, aunque por ahora no ha demostrado su potencial.

El creativo ha jugado pocos minutos con el club ‘íntimo’ está temporada. Su debut fue ante Sport Huancayo, cuando los ‘blanquiazules’ cayeron 2-1, Cueva ingresó faltando 19 minutos y no pudo cambiar el rumbo del encuentro.

Su segundo partido fue ante Atlético Grau de Piura, en el que arrancó como titular. Sin embargo, el volante salió lesionado a los 21 minutos del encuentro tras un choque con un jugador del elenco norteño.

El golpe fue en su rodilla, si bien parecía de consideración esta semana comenzó a entrenar de manera diferenciada. Por lo que se esperará su evolución para confirmar su presencia ante Cienciano el sábado 1 de abril.