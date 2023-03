Programación de la fecha 11 de Liga 1 2023: partidos, horarios y canales TV del Torneo Apertura

Programación de la fecha 11 de la Liga 1.

El Torneo Apertura se volvió más interesante pues Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal están luchando punto a punto por quedarse con el primer lugar de la tabla de posiciones. Los tres equipos más populares del país están en la cima y juegan con el único objetivo de salir campeones de la Liga 1.

El organizador del campeonato dio conocer la programación de la fecha 11 que coincide con la Semana Santa, donde se podrán disfrutar buenos encuentros. La jornada la abrirá Cusco FC cuando se enfrente de local a Deportivo Binacional el viernes santo. Ojo, el equipo de Tiago Nunes descansará.

El sábado de gloria tendrá tres choques imperdibles. El más llamativo es el Sport Boys vs Deportivo Municipal. Los ‘rosados’ necesitan salir del fondo de la tabla, mientras que los ‘ediles’ vienen atravesando problemas económicos: se les debe varios meses de sus sueldos, viven en incertidumbre y si no se resuelve el problema podrían no presentarse a sus partidos como ya lo anunciaron antes.

Los ‘blanquiazules’ y los ‘cremas’ se adueñaron del domingo de resurrección. Los de Guillermo Salas tendrán que visitar Alianza Atlético en la difícil Sullana, pues deben lidiar con el intenso calor de la ciudad norteña. Y los de Jorge Fossati reciben a Atlético Grau en el estadio Monumental, en un partido que los pone como favoritos por la localía y mejor momento futbolístico.

Finalmente, la fecha se cerrará el lunes 10 de abril con César Vallejo vs Deportivo Garcilaso, encuentro que llamará mucho la atención porque el recién ascendido está muy cerca de la cima de la tabla, es el perseguidor de Alianza, ‘U’ y Cristal.

Programación de la fecha 11

Viernes 07 de abril

- Cusco FC vs Deportivo Binacional (15:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Liga 1 Max)

Sábado 08 de abril

- Sport Boys vs Deportivo Municipal (13:00 horas / estadio Alberto Gallardo / GOLPERU)

- UTC vs ADT (15:30 horas / estadio Héroes de San Ramón / Liga 1 Max)

- Cienciano vs Carlos A. Mannucci (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Liga 1 Max)

Domingo 09 de abril

- Alianza Atlético vs Alianza Lima (13:00 horas / estadio campeones del 36 / Liga 1 Max)

- Sport Huancayo vs Melgar (15:30 horas / estadio IPD de Huancayo / Liga 1 Max)

- Universitario de Deportes vs Atlético Grau (16:00 horas / estadio Monumental de Ate / GOLPERU)

Lunes 10 de abril

- Academia Cantolao vs Unión Comercio (15:30 horas / estadio Iván Elías Moreno / Liga 1 Max)

- César Vallejo vs Deportivo Garcilaso (18:00 horas / estadio Mansiche / Liga 1 Max)

Descansa: Sporting Cristal

Transmisiones pagadas

Hace poco se confirmó que para poder ver los partidos del torneo peruano por el canal Liga 1 Max se tendrá que realizar un pago adicional a los diferentes operadores que cuentan con la autorización de la Federación Peruana de Fútbol por los derechos de transmisión. Por ejemplo, en DIRECTV, el costo adicional al plan es de 45 soles.

Mientras que para la Liga 1 Play el costo es de 59,90 soles mensuales: no se necesita tener suscripción a algún operador, solo se realiza el pago y se podrá disfrutar de los choques de tu equipo favorito desde cualquier dispositivo.

¿Qué beneficios tiene Liga 1 Play?

- Se podrán ver los partidos en vivo y también en diferido, según tu preferencia.

- La suscripción mensual de Liga 1 Play servirá en cualquier país desde el que desees visualizar los contenidos.

- Además de los eventos deportivos del certamen local, también se ofrecerá programas y contenidos exclusivos sobre la Liga 1 2023.

- No solo estarán habilitados los partidos con narración en español -pues de acuerdo al contenido- podrán ser disfrutados únicamente con sonido ambiental del estadio en cuestión.

- Con cada suscripción se aporta dinero a los clubes afiliados al sistema de 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol.