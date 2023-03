Universitario vs Deportivo Garcilaso: cambio de horario para el partido por fecha 10 de Liga 1

El partido será el viernes 31 de marzo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Universitario de Deportes enfrentará a Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1. El duelo se disputará el viernes 31 de marzo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. La novedad con respecto a ese encuentro es el cambio de horario: el partido ahora se jugará a las 19:30 horas de Perú.

Te puede interesar: Tabla de posiciones de la Liga 1 tras victoria de Alianza Lima y derrota de Deportivo Garcilaso por Torneo Apertura

El juego entre ‘cremas’ y el ‘rico garci’ estaba en un principio programado a las 18:00 horas. Sin embargo, la cuenta oficial de la Liga de Fútbol Profesional publicó el nuevo horario del compromiso. El juego se disputará una hora y media más tarde de lo que se planificó.

El resto de los encuentros de la décima jornada del viernes no tienen ninguna modificación. Esos partidos son: Deportivo Municipal vs Sporting Cristal a las 15:00 horas en el estadio Iván Elías Moreno y ADT vs César Vallejo a las 15:30 horas en el Unión de Tarma.

Twitter: @LigaFutProf

Últimos resultados de Universitario en altura

Los ‘merengues’ volverán jugar en una ciudad de altura en la Liga 1. La institución ‘estudiantil’ ha disputado siete partidos en los último 11 meses. El último encuentro fue ante Deportivo Binacional en Cusco el pasado 13 de marzo. El resultado fue un 2-1 a favor de la ‘U’ con goles de Emanuel Herrera de penal (21′) y de Alex Valera (90+4′).

Te puede interesar: Golazo de Luis Urruti con preciso ‘sombrerito’ para el 2-0 de Universitario vs Cienciano por Liga 1

En el resto de enfrentamientos, Universitario solamente consiguió una victoria. Fue ante Ayacucho FC por la fecha 7 del Torneo Apertura del campeonato 2022. Los tantos fueron de Minzum Quina (40′) para los ‘zorros’, mientras que Ítalo Espinoza en contra (88′) y Andy Polo (90+1′) marcaron para la institución de Ate.

En dos ocasiones consiguió obtener un punto. Esos encuentros fueron ante ADT en Tarma y UTC en Cajamarca. En ambos compromisos el resultado fue un 1-1. En los demás juegos, los ‘cremas’ perdieron ante Sport Huancayo (2-0), Cienciano (1-0) y FBC Melgar (2-0).

Con goles de Alex Valera y Emanuel Herrera, los 'cremas' ganaron en Cusco a Binacional. (Video: Liga 1 Max).

Cómo llegan Universitario y Deportivo Garcilaso

Los ‘cremas’ y el ‘pedacito del cielo’ llegan a su enfrentamiento con realidades distintas. La ‘U’ viene de vencer a Cienciano 3-0 en la fecha 1 pendiente de la Liga 1 en el estadio Monumental. Los goles fueron de Emanuel Herrera (13′) , Luis Urruti (26′) y Piero Quispe (56′) para los locales.

Te puede interesar: Universitario vs Cienciano 3-0: goles y resumen del triunfo ‘crema’ en la Liga 1

En el caso de Deportivo Garcilaso cayeron 2-1 ante Carlos A. Mannucci. Las anotaciones fueron de Santiago Giordana (67′) para el cuadro cusqueño, mientras que Kevin Ruiz (75′) y Léiner Escalante (84′) marcaron para el ‘tricolor’. Además, fue expulsado Axel Rambal a poco de que acabe el juego.

Universitario comparte el liderato del campeonato con Sporting Cristal y Alianza Lima. Los tres equipos tienen 15 unidades, pero los ‘merengues’ están en el primer lugar al haber anotado más goles que los otros dos clubes. El ‘rico garci’ se ubica en la cuarta casilla con 13 puntos.

Resto de la fecha 10 de la Liga 1

La siguiente jornada del torneo peruano se disputará desde el viernes 31 de marzo hasta el domingo 2 de abril. La programación va de la siguiente manera:

Viernes 31 de marzo

- Deportivo Municipal vs Sporting Cristal (15:00 horas / estadio Iván Elías Moreno)

- ADT vs César Vallejo (15:30 horas / estadio Unión de Tarma)

Sábado 1 de abril

- FBC Melgar vs Cusco FC (15:30 horas / estadio Monumental de la UNSA)

- Alianza Lima vs Cienciano (19:00 horas / estadio Alejandro Villanueva)

Domingo 2 de abril

- Unión Comercio vs Alianza Atlético (13:00 horas / estadio Municipal Carlos Vidaurre)

- Carlos A. Mannucci vs Sport Huancayo (15:00 horas / estadio Mansiche)

- Atlético Grau vs Sport Boys (15:30 horas / estadio Municipal de Bernal)

- Deportivo Binacional vs UTC (18:00 horas / estadio Guillermo Briceño Rosamedina)

Descansa: Academia Cantolao