San Marcos: desmayos, carreras y todo lo que ocurrió en las dos fechas del examen de admisión

El 25 y 26 de marzo se llevó a cabo el examen de admisión de las dos primeras fechas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Distintos incidentes se reportaron durante estos dos días, donde cientos de postulantes quedaron fuera de la evaluación perdiendo su cupo en la Decana de América.

Te puede interesar: Examen San Marcos: puertas de ingreso, dirección, cómo llegar y mapa

Trepar paredes, correr a gran velocidad, entregar objetos personales a personas desconocidas, desmayos y más se registraron en redes sociales. Diversos padres de familia realizaron denuncias públicas, pues afirmaron que personal de la universidad San Marcos no les permitía el ingreso a sus menores hijos a pesar de contar con el Certificado de Inscripción C4 del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Incidentes en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el examen de admisión. (Composición)

Incidentes en la universidad San Marcos

El ingreso para los postulantes que deseaban formar parte de la Decana de América inició a las 6:00 a.m. y culminó a las 8:30 a.m. durante este último viernes y sábado; sin embargo, en los minutos finales del tiempo de ingreso, algunos estudiantes comenzaron una carrera imparable contra el tiempo. Las vías que rodeaban la San Marcos, se convirtieron en pistas de carrera.

Te puede interesar: ¿Cuántas preguntas vienen en el examen de admisión San Marcos 2023?

A través de redes sociales se observó a jóvenes correr hacia las diversas puertas de la UNMSM. Algunos pudieron ingresar en los últimos minutos, mientras que otros encontraron la puerta cerrada. La desesperación llenó a varios de los postulantes al punto de tomar decisiones radicales.

Incidentes en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el examen de admisión. (Composición)

Uno de los aspirantes a estudiar en la San Marcos no pudo ingresar por la puerta principal, pero sí por una de las paredes de la universidad. Trepó una de las paredes, mientras los padres de familia lo cubrían por si aparecía algún personal de seguridad. Sin embargo, a pesar de ingresar de manera clandestina, no logró dar el examen, ya que miembros de seguridad lo interceptaron y minutos más tarde, se supo cuál fue el destino del joven.

Te puede interesar: Link para conocer resultados del examen de admisión San Marcos 2023-II

“Me llevaron, me enmarrocaron, me agarraron entre dos y el chofer me llevó hasta adentro. Una plagiadora, un chico que no llegó a postular por temas equis y yo. Llegué, me trataron de la peor manera, me dijeron que era una persona que había entrado simplemente a hacer alboroto cuando yo lo único que he querido es estudiar”, reveló el postulante. Su anhelo por estudiar en la San Marcos habría culminado el 26 de marzo, ya que ese mismo día decidió postular a una universidad privada.

Joven que se volvió viral por trepar cerco contó que fue maltratado por las autoridades de la universidad. Video: TikTok

Desmayos por negación de ingreso a la San Marcos

“Vine a dar mi examen. Vine a las 7:00 a.m. y todo normal en la puerta. Me dejan entrar con mi DNI y acá (segunda puerta de ingreso) me paran porque dicen que mi DNI está pasado, pero yo lo tramité el año pasado. Me parece muy injusto que no me dejen entrar y hay cientos de postulantes en mi situación. No sale el C4 y no nos están dejando entrar”, manifestó una joven llamada Gabriela, que esperaba postular a la carrera de Derecho, en declaraciones para TV Perú.

Al borde de las lágrimas, la joven mencionó que personal de la UNMSM le mencionaba que no iba a poder ingresar, sin siquiera intentar o dar alguna otra alternativa. Son varios los jóvenes que no lograron ingresar a la casa de estudios pese a haber realizado el pago por derecho de admisión.

En otra de las puertas de la San Marcos, algunos jóvenes comenzaron a desmayarse por no poder ingresar a la universidad. Los padres de familia que se encontraban en la zona hicieron los posible para socorrerlos.

Incidentes en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el examen de admisión. (Composición)

A las 8:25 a.m. del último domingo, la rectora de la UNMSM, Jerí Ramón, mencionó que la OCA brindará el C4 a los alumnos que cuenten con el DNI vencido.

DATO: Para el 26 de marzo, se contabilizaron alrededor de 9303 mil portulantes. Se sabe que más de 60 mil jóvenes intentarán postular en el examen de admisión 2023 II de la San Marcos para ocupar las 5078 vacantes disponibles en la UNMSM.

¿Qué pasa con el dinero de los que no lograron dar el examen de admisión de la UNMSM?

De acuerdo a un orientador de la Oficina Central de Admision (OCA) los postulantes que no lograron dar el examen de admisión pueden hacer una solicitud a la OCA de la universidad San Marcos para luego recibir el reembolso del examen.