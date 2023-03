Rodrigo González y Gigi Mitre indignados con declaraciones de Makanaky: “Es un impresentable”

Rodrigo González y Gigi Mitre indignados con declaraciones de Makanaky

Las declaraciones de Makanaky en las que confiesa haber sido parte de una violación grupal han indignado a cibernautas y personajes de la televisión. En redes sociales, los usuarios han pedido que las autoridades pertinentes tomen cartas en el asunto y poco a poco se han ido pronunciando.

Esta tarde, Rodrigo González y Gigi Mitre no fueron ajenos al tema y dieron su opinión. Los conductores de ‘Amor y Fuego’ se mostraron enojados con este contenido y lamentaron que ahora cualquier persona pueda ganar popularidad y un gran número de seguidores, pese a tener este tipo de comportamientos.

“Ahora con las plataformas, cualquier impresentable tiene micro y llegada y te encuentras con cosas como esta”, señaló al inicio Rodrigo González. Ante ello, Gigi Mitre agregó: “Estoy en shock, ¡qué horror!. Me imagino que a este tipo lo van a investigar, porque no entiendo, a Maicelo también. Qué horror a lo que hemos llegado, qué lástima”.

Ambos presentadores quedaron anonadados al escuchar las palabras. Lamentaron también que el boxeador no haya tenido reacción al escuchar las declaraciones.

Rodrigo González y Gigi Mitre se pronuncian por declaraciones de Makanaky.

Criticaron la actitud de Maicelo

Rodrigo González no se quedó callado y señaló que al continuar con el tema en esta entrevista, Maicelo también está normalizando una situación de violencia que acecha a muchas mujeres en nuestro país.

“La reacción de Maicelo, normalizando completamente lo que está diciendo. Pero dice: “Te van a acusar si dices eso” y no deteniéndose ante algo así. Como te digo a mí de Jonathan Maicelo no me impresiona nada, aquí adoramos a cualquiera. Como peleó y nos trajo el ´título una vez’ ya está. A mí que normalice algo así y que pregunte las estupideces que pregunta y que se ría y le celebre no es algo que a mí me impresiona”, expresó Rodrigo González.

Por su parte, Gigi Mitre calificó de impresentable a Makanaky y señaló que solo se hace el chistoso, sin pensar en las consecuencias. “Me parece patético. El otro tipo es un impresentable, tiene seguidores y tal, o sea que va de chistosito por la vida”, comentó.

Finalmente, el popular Peluchín recalcó que este no es un tema para hacer bromas ni chistes, sino que se trata de una denuncia seria que tiene que tomarse como tal. “Esto no es chiste en ninguna parte. Acá se está hablando de un tema de violación”, finalizó.

Makanaky confesó que fue protagonista de una violación. (YouTube)

¿Qué dijo Makanaky?

En una entrevista con Jonathan Maicelo, el tiktoker Makany habló de su primera experiencia sexual. Lejos de confesar un acto de amor, terminó revelando que fue partícipe de una violación a una menor cuando estaba en el colegio. En su relato, lo tomó a la broma y aseguró que sus amigos fueron quienes planearon todo.

Fue cuando estaba en el colegio (que tuve mi primera relación sexual). Me dijeron si quería ‘debutar’ y como estaba nervioso dije no. Fue a los 15 años, una chibola, pero ella no quiere me dijeron, pero a la fuerza lo vamos a hacer. Ella no quiso dejarse y como mis amigos son fríos de fríos, la cogieron”, comentó libremente Makanaky.

Tras escuchar estas declaraciones, Jonathan Maicelo se señaló que estaba hablando de una violación, pero lo negó y lo calificó como una ‘chibolada’. Aunque este es un tema grave, el boxeador continuó bromeando por lo que Makanaky tomó el tema a la ligera.

“No sé si es una violación o sí, no sé. No es, mis amigos son fríos de fríos. Fue lo que mis amigos me dijeron. Chibolada, se dejó a las finales, se dejó”, continuó explicando. Incluso, aseguró que no tiene problemas en hablar con su presunta víctima. “Ella normal, no me dijo nada. La veo y le digo, ‘Hola, ¿cómo estás?’, ya pasó años”, finalizó.