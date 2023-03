Periodistas españoles de ‘El Chiringuito’ reaccionan a pelea de jugadores peruanos con policías: “Los confundieron”

Esto comentaron en reconocido programa español tras pelea con policías. (Video: El Chiringuito).

La selección peruana viene atravesando momentos turbios en las últimas horas. Y es que cuando parecía que se iba a desarrollar una situación festiva a través del banderazo junto con los hinchas en las afueras del hotel de concentración en la previa del duelo contra Marruecos en Madrid, España, sucedió todo lo contrario. Esto debido a que hubo un altercado entre los jugadores de la ‘bicolor’ y los policías que se encontraban resguardando este evento que terminó con una riña entre ambos bandos. En ese sentido, periodistas españoles de ‘El Chiringuito’ reaccionaron a este caso y revelaron el posible motivo que lo desencadenó.

Todo empezó cuando Diego Plazas narró cómo se dieron los hechos en los exteriores del Hotel Collection Madrid Eurobuilding de la capital española. En eso, Josep Pedrerol, el conductor del espacio televisivo dijo lo siguiente: “La policía quiso proteger a los jugadores y ellos querían acercarse a la afición y en ese momento la polícia impide que se acerquen. La policía confunde a jugadores con aficionados y acaba en una discordia donde nadie sabe quién es quién”, indicó en primera instancia.

De pronto, Pedrerol mencionó que tenía la información de que hubo tres detenidos, aunque luego se conoció que serían cuatro: Pedro Gallese, Yoshimar Yotún, Alex Valera y José Carvallo. Los jugadores fueron llevados a la comisaría de Chamartín para dar las respectivas declaraciones sobre lo acontecido.

Asimismo, Fernando Sanz, otro de los panelistas del programa, ahondó en el tema de la confusión debido a que escuchó que los aficionados que estuvieron en el banderazo le dijeron a los efectivos policiales que tanto Gallese, como Yotún y Valera eran parte de la selección peruana, aunque lo habrían desconocido.

“Hay muchos aficionados al rededor y es difícil saber quién es quién. Los jugadores llegaron en bus, bajaron uno por uno y se han quedado delante para presenciar el banderazo. A partir de ahí, Yotún tuvo un pequeño incidente con un policía que le cogía del brazo para que no se acercase, le ha empujado y ahí ha reaccionado la policía. Y Gallese lo que intenta es defender a su compañero. No daba la sensación de que hubiese ninguna valla”, apuntó Plazas.

Sin embargo, Sanz señaló un punto que habría sido el que desató toda la discordia. “Lo cierto es que tú no puedes empujar a un policía ni nada parecido”, dijo. A ello se le sumó el comentario de José Luis Sánchez, quien alegó que los comisarios no tienen la obligación de conocer a los futbolistas. “La policía no tiene la obligación de conocer a todos los jugadores peruanos. Creo que se produce por no conocer a un jugador y que se mezcle con los aficionados, la policía quiso protegerlos en un momento determinado”, agregó.

El periodista José Luis Sánchez se refirió al altercado de los jugadores peruanos y la policía española.

Y es que a diferencia de Sudamérica, donde la policía no cuenta con una buena reputación y muchas veces se llega a establecer un contacto entre civil y ciudadadano sin apenas inconvenientes, en Europa y otras partes del mundo pasa lo contrario. De ahí que el hecho de que Pedro Gallese, Yoshimar Yotún, Alex Valera y José Carvallo hayan tenido un contacto estrecho con los efectivos policiales durante el banderazo habría sido considerado como una falta de respeto para la autoridad.

Seleccón peruana es agredida por policía española durante 'banderazo' | Canal N

Posibles consecuencias

Este altercado entre algunos jugadores nacionales y la policía española podría no tener un final muy feliz para la selección peruana. Esto debido a que podrían declarar ante la justicia de ese país por lo sucedido, habiendo la chance de que los futbolistas mencionados se pierdan el amistoso ante Marruecos a jugarse el martes 28 de marzo en el estadio Cívitas Metropolitano de Madrid.

Además, a los deportistas de la ‘blanquirroja’ podrían retirarles el pasaporte, aún por confirmar si es antes o después del partido. Sin duda, un hecho que viene dando de qué hablar y cuyo desenlace se mantiene en suspenso.