‘El español’ habría sido favorecido irregularmente por Migraciones durante el gobierno de Pedro Castillo

‘El Español’ habría obtenido su permiso temporal de permanencia el mismo día que se reunió con el superintendente de Migraciones.

Jorge Hernández continúa acaparando titulares a partir de la información que se recopila sobre sus vínculos con el gobierno de Pedro Castillo. A su llegada al Perú en el 2016, sus intentos por regularizar su permanencia en territorio peruano se complicaron luego de que Interpol reportara sus antecedentes. Sin embargo, el panorama resultó distinto cuando creó lazos con el gobierno de quien hoy cumple prisión preventiva en la Diroes.

Te puede interesar: ‘El español’: Fiscalía solicita 36 meses de impedimento de salida del país contra Jorge Hernández

La Policía Internacional advirtió a las autoridades peruana que Hernández, ahora conocido como ‘El español’ , cometió delitos de tenencia de armas, municiones o explosivos, usurpación de estado civil, conducción sin licencia, entre otros entre el 2009 y el 2014. Esto llevó a que Migraciones rechazara su permiso temporal de permanencia a mediados del año pasado. Pero el empresario recientemente había entablado amistad con dos figuras importantes: los sobrinos de Pedro Castillo.

Un informe de El Comercio da cuenta de una reunión entre ‘El español’ y el superintendente de Migraciones, Jorge Fernández Campos, el 19 de septiembre del 2022. El encuentro se realizó en Breña durante las 5:16 y las 6:36 p.m. y ese mismo día la entidad aprobó el carné de permiso temporal de permanencia para a quien hoy se le señala como el encargado de haber ideado un plan para atacar a autoridades que investigaban al expresidente.

‘El Español’ fue liberado bajo comparecencia restrigida.

Al día siguiente, ‘El español’ regresó a Migraciones esta vez acompañado por generales en retiro de la PNP José Figueroa y Edgar González. La mencionada nota señala que el primero estuvo detenido y fue removido de la Policía por, presuntamente, estar involucrado en la organización criminal “Los Intocables Ediles”, dirigida por el exalcalde de La Victoria, Elías Cuba. La organización es recordada por cobrar cupos a comerciantes de Gamarra.

Te puede interesar: El entorno de ‘El español’ habría ayudado a fugar a Fray Vásquez, sobrino de Pedro Castillo, y Juan Silva

Por su parte, el exsuperintendente de Migraciones aseguró no recordar el motivo de los encuentros con ‘El español’. Solo indicó que su despacho lo puso en contacto con el area respectiva que vería su situación migratoria “conforme sus atribuciones”. A su vez, la entidad indicó que iniciaría investigaciones sobre la expedición del carné para Jorge Hernández, el mismo que se encuentra en libertad desde el lunes 20 de marzo.

Órdenes dadas

El excomandante general de la Policía Nacional del Perú, Luis Vera Llerena, ha confirmado que participó de reuniones con Jorge Hernández Fernández, ‘El Español’. Este ha señalado que dichos encuentros se realizaron por órdenes del expresidente Pedro Castillo a través del entonces ministro del Interior Dimitri Senmache quien lo presentó como un asesor del exjefe de Estado. Vera ha negado haber recibido dinero del investigado.

‘El Español’ fue presentado como asesor de Pedro Castillo ante el comandante general de la PNP.

“Yo no lo conocía como Jorge Hernández Fernández. No lo conocía como tal”, contó el excomandante sobre el extranjero implicado en la organización de un plan para atacar a quienes participen como colaboradores eficaces en las investigaciones contra Pedro Castillo. ‘Gringo’ era el nombre que se habría empleado para mencionar a la figura vinculada al despacho presidencial.

Te puede interesar: ‘El Español’, operador de Pedro Castillo en supuesta red de espionaje, quedó en libertad

Vera Llerena cuestionó en un inicio las declaraciones del exministro Senmache como colaborador eficaz que lo vinculaba a las reuniones con ‘El Español’. A partir de la descripción de aquellos encuentros es que reconoció que se trataba de ‘gringo’. “Ahí sí puedo ver que efectivamente es esta persona. Ahora puedo certificar que es la misma persona, por la información que leo cuando me hacen llegar la denuncia”, recalcó.

“El ministro (Senmache) lo conocía, porque si él me lo presenta...parece que lo conocía más tiempo. Me lo presenta y me dice: ‘Es un asesor del presidente’”, contó el excomandante general de la PNP a los medios de comunicación para luego señalar que ha sido víctima de presiones y amenazas del expresidente Pedro Castillo y ‘El Español’. Este asegura nunca haber cedido a los chantajes ni pedidos de hacer cambios dentro de la institución por parte del el extranjero.