Christian Cueva lanzó advertencia a los próximos rivales de Alianza Lima en Copa Libertadores

Christian Cueva, futbolista de Alianza Lima, opinó sobre el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023.

Hoy lunes 27 de marzo a las 19:00 horas en Paraguay se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde se conocerá a los rivales de los representantes peruanos, Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar.

En ese sentido, Christian Cueva, figura del club ‘blanquiazul’, habló con la prensa tras la victoria ante Atlético Grau por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 y lanzó advertencia a sus próximos rivales en la contienda internacional.

“Independientemente de los equipos que nos puedan tocar, creo que Alianza está a la altura y yo me siento con la confianza necesaria. El grupo viene realizando las cosas muy bien, humildemente, cada uno con su granito de arena y siento que paso a paso vamos a conseguir los objetivos que queremos”, declaró para las cámaras de Fútbol en América.

Dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores

Hoy se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el cual será transmitido por la señal de ESPN y Star+. Además podrás enterarte de todos los detalles de los rivales de Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar a través de Infobae.

Horarios del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Cueva sobre su lesión

Christian Cueva inició por primera vez en su regreso a Alianza Lima en el compromiso ante Atlético Grau, pero lastimosamente no pudo terminar el primer tiempo. A los 21 minutos tuvo que ser cambiado por una lesión y Pablo Lavandeira ingresó en su lugar.

¿Qué le pasó? A los 4′, el futbolista de 31 años cometió una falta a Jeremy Rostaing y fue amonestado. ‘Aladino’ impactó su rodilla con la del defensor piurano y, en un principio, no se pudo percibir una molestia, no obstante, con el pasar de los minutos, se vio que tenía dificultades para pisar.

“Una molestia en la rodilla, un golpe que no lo pensé, en la jugada que me sacan la amarilla, el momento que intentaba, no me daba, pero esperemos que no sea nada grave. Quise seguir, pero creo que no era necesario seguir si no estaba al 100%, habían compañeros que estaban mejor”, contó.

Christian Cueva finalizó con un mensaje de tranquilidad para la hinchada ‘blanquiazul’. “Sí (jugar ante Cienciano), tengo fe en eso, voy a prepararme lo máximo esta semana y recuperarme para poder estar donde me toque, si es arrancando o no”.

El volante tuvo que dejar el campo de juego por fuerte dolor en la rodilla. (Video: Liga 1 Max).

Cueva y su opinión de Perú vs Alemania

‘Cuevita’ fue uno de los grandes ausentes en la última convocatoria de la selección peruana para enfrentar a Alemania y Marruecos por la fecha doble FIFA en Europa. El nacido en Trujillo opinó de la derrota de la ‘bicolor’ ante los ‘germanos’ y respaldó al técnico Juan Reynoso.

“Yo en estos momentos pienso más en Alianza. Obviamente, nunca dejo de lado a la selección. Dentro del resumen, como dijo el profe, es un aprendizaje para nosotros. Estoy seguro de que el grupo está muy tranquilo y espero muy pronto estar con ellos”, manifestó.

Próximo partido de Christian Cueva

En caso que Christian Cueva se recupere a tiempo, participaría del partido de Alianza Lima por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1. El vigente bicampeón se medirá con Cienciano el sábado 1 de abril a las 19:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva. Su rival viene de ser goleado (3-0) ante Universitario de Deportes.