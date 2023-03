Betssy Chávez anunció que apoyará candidatura de Aníbal Torres: “El presidente Pedro Castillo me lo ha pedido”

Betssy Chávez habla de su participación en la política|VIDEO: Punto Final

La expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, se pronunció sobre el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo del 7 de diciembre. La también abogada está siendo acusada por rebelión y conspiración, pero niega su participación y que haya elaborado el mensaje a la Nación. Además, asegura que no se retirará de la política.

“No, yo no lo he escrito, no es mi pluma. (...) Definitivamente, no fui yo. (…) El presidente nos dice antes que es una actividad oficial y antes nos dice un mensaje a la Nación”, señaló a Punto Final.

La también exministra aseguró que no existe funciones específicas al ser premier, luego de ser consultada por el recibimiento de los periodistas para que transmitan en señal abierta el mensaje. Asimismo, negó que días antes haya “conspirado” un golpe de Estado.

Betssy Chávez apoyará candidatura de Aníbal Torres: “El presidente Pedro Castillo me lo ha pedido” Foto: Composición Infobae

“Le dije presidente es una decisión complicada y salí a buscar dónde y quién habría redactado el discurso”, manifestó la extitular.

Participación política

La expremier aseguró que no se retirará de la política, a pesar de los “problemas” que ha tenido en su ingreso. Además, confirmó que apoyará al expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ante una eventual postulación.

“Usted cree que la política es un affaire. El político es de por vida. Cómo sería, yo no me imagino que uno entre en política en un momento y hay una situación compleja y sale huyendo”, precisa.

“Yo voy a apoyar al doctor Aníbal Torres en una próxima gesta electoral. No sé si en su plancha, pero sí apoyarlo genuinamente, porque el presidente Pedro Castillo me lo ha pedido y he de cumplir con lo que el presidente me ha pedido”, revela.

No descartó la creación de un nuevo partido político, porque asegura que no podido conversar con Torres tras las medidas con comparecencias restringidas para que se comuniquen. “Él iría a la cabeza. Por supuesto. Mire usted yo no ambiciono ser presidenta de la República”, agregó.

Deslinda amistad con presidenta Boluarte

Chávez precisó que no tuvo ni tiene amistad con la presidenta Dina Boluarte, debido a que la mandataria no habría participado en la campaña electoral de la primera vuelta.

“La doctora apareció en segunda vuelta (...) Creo que partimos de principios distintos (¿Las dos son de izquierda?) Eso que juzgue la gente. Yo no me juntaría con Renovación Popular y Fuerza Popular para gobernar, maestro, no lo haría”, señaló

La Fiscalía de la Nación estaría alistando un pedido de prisión preventiva luego que el Congreso de la República vote a favor de la suspensión como legisladora. Es decir, en caso la solicitud sea aprobada por el Poder Judicial, la expremier podría ir a la cárcel. Sin embargo, contó que no tiene “miedo”.