Conductores de ‘Arriba Mi Gente’ estallan contra Jonathan Maicelo por su actitud en entrevista a ‘Makanaky’

Conductores de Arriba Mi Gente reprochan actitud de Jonathan Maicelo en entrevista a 'Makanaky'.

La indignación se apoderó de los conductores de ‘Arriba Mi Gente’, cuando se refirieron a la reciente entrevista de Jonathan Maicelo en su canal de Youtube. El boxeador entrevistó a Einer Gilber Alva León, más conocido en las redes sociales como Makanaky, quien en plena conversación confesó haber violado grupalmente a una menor de edad, en su adolescencia.

Fernando Díaz, Karina Borrero y Maju Mantilla mostraron su total repudio, pero más aún contra Jonathan Maicelo, por haber tomado estas declaraciones a la ligera y continuar con la entrevista.

“Vamos a Maicelo. Jonathan pudiste haber parado esto en seco a este tipejo, no reírte, no celebrarle las estupideces que estaba diciendo”, señaló Fernando Díaz bastante mortificado frente al caso.

Por su parte, Karina Borrero no dudo en reprochar la actitud de Maicelo. “Es una conversación que no solo decepciona, nos humilla como mujeres porque lejos de sorprenderte, te ríes, lejos de mostrar repudio, le celebras, lejos de detener una conversación como esa y decirle ‘oye estás confesando una violación y en este momento voy a comunicarme con un abogado’, ¿Sabes lo que haces? Le pones música, le pones efectos, te burlas, quieres ser gracioso. ¿Te imaginas lo que debe haber pasado esa jovencita? De ser forzada, que su cuerpo haya sido forzado y manipulado para ser violada. ¿Qué tienes en el cerebro? No lo puedo entender”, indicó.

“Escuchar eso me parece repugnante, estás hablando de una atrocidad, de una noticia aterradora, y que ellos lo toman como una chacota, estamos hablando de una violación, eso es un delito”, agregó Maju Mantilla bastante ofuscada.

Fernando Díaz reprochó los podcast

En otro momento, el periodista criticó a los podcast que se vienen haciendo de parte de personas sin experiencia ni manejo de contenido y situaciones.

“Esto es el claro ejemplo de lo que las redes viralizan como contenido. ¿Para qué asumir el rol de entrevistador? ¿Para qué hacer estos podcast? Que son tan comunes en gente mediática y se lanzan a entrevistar a diversas personalidades sin tener la experiencia, el manejo de los contenidos, el criterio”, comentó Díaz.

A la par, Karina Borrero secundó a su compañero indicando: “¿Cómo no vas a tener el criterio de identificar una violación? Fernando, yo estoy segura de que tú paras la entrevista y dices ‘voy a llamar a un abogado, me has hecho cómplice y tengo que denunciar sobre esta violación’, pero no te matas de la risa y le pones efectitos”.

“Las personas se pintan de cuerpo entero por sus actos, sus acciones, por lo que hacen y dejan de hacer. La actitud de Jonathan Maicelo es realmente lamentable”, sentenció en conductor de TV.

La terrible confesión de Makanaky: violó a una menor cuando era adolescente

Einer Gilber Alva León, más conocido en redes sociales como Makanaky, confesó, en el programa de Jonathan Maicelo, que participó de una violación grupal en el colegio a una menor de edad. El influencer y con miles de seguidores en TikTok y YouTube, no tuvo reparos en contar detalles del nefasto procedimiento de sus amigos contra una jovencita.

“Fue a los 15 años, con una chibola. (Sus amigos) me dijeron: ‘¿Quieres debutar?, pero ella no quiere, a la fuerza lo vamos a hacer’. No quiso dejarse y mis amigos, como son ‘fríos’, la cogieron (...). No ha sido una violación, no sé. Nada, yo no he violado, mis amigos me dijeron por qué ellos son ‘fríos de fríos’”, dijo el tiktoker que acumula más de 150 mil seguidores en esta red social.

Jonathan Maicelo insistió sobre este tema. Makanaky aseguró que solo se había tratado de una “travesura” cuando era menor de edad: . “No, nada, la joven al final quiso. Han pasado años. Incluso me saludo con ella. Eran chiboladas”.