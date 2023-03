La promesa de Gianluca Lapadula para el amistoso con Marruecos luego de caer ante Alemania

El delantero analizó el partido de la selección peruana ante los alemanes por fecha FIFA. (Video: Movistar).

La selección peruana no inició de manera positiva el año y cayó derrotada por 2-0 ante Alemania en su visita al MEWA Arena de Mainz. La gran ausencia en el equipo titular de Juan Reynoso fue Gianluca Lapadula, quien ingresó en el entretiempo en reemplazo de Raúl Ruidíaz. El ‘Bambino’ brindó sus impresiones una vez culminado el encuentro y reconoció la superioridad del rival.

Te puede interesar: Juan Carlos Oblitas reveló el estado físico de Gianluca Lapadula a poco de amistosos ante Alemania y Marruecos

“Me sentí muy cómodo en el campo, lastimosamente perdimos contra un equipazo, un equipo mundialista. Hay que mejorar y trabajar. Tenemos un gran comando técnico”, indicó ‘Lapagol’ en zona mixta para Movistar Deportes.

El ítalo-peruano se refirió al momento en el que le tocó ingresar y se comentó sobre la respuesta de la ‘bicolor’ tras un primer tiempo en el que fue superado por los europeos. “Ellos fueron superiores en casi todo el partido, hay que decirlo, pero yo vi una buena reacción en todo el equipo. Hay momentos en lo que hay que adaptarte y lo hemos hecho bien”, agregó el futbolista de Cagliari.

Te puede interesar: Santiago Acasiete resaltó competitividad de Perú previo a amistosos y pidió recambio generacional

Lapadula también fue consultado sobre su relación con el actual cuerpo técnico de la ‘blanquirroja’, encabezado por Reynoso Guzmán. “Seguimos trabajando día a día, mejorando. Me llevo muy bien con el nuevo comando técnico”.

El jugador de 32 años evitó referirse a la decisión del seleccionador nacional de no incluirlo en el equipo titular, pero indicó que se encuentra totalmente recuperado. “Yo he trabajado todos los días, dos veces cada día y me siento muy bien, he mejorado bastante. Estoy bien”.

Te puede interesar: Lista de convocados de Perú para los amistosos ante Alemania y Marruecos por fecha FIFA

Finalmente, uno de los máximos goleadores de la Serie B prometió una mejor colectiva ante Marruecos, el próximo rival de Perú, al que catalogó como un equipo de temer. “Será otro partido con mucho nivel, con un equipo mundialista y creo que vamos a sacar algo más. Haremos un gran partido, lo siento”.

Gianluca Lapadula no gozó de ocasiones frente a Alemania. (Heiko Becker/Reuters)

Carlos Zambrano y su aspera autocrítica sobre la selección

Otra de las sorpresas en la alineación ante Alemania fue la suplencia de Carlos Zambrano, defensor de Alianza Lima. El experimentado zaguero realizó una dura autocrítica sobre el nivel mostrado por Perú, indicando que el 2-0 fue un resultado engañaso y que los locales merecieron una ventaja mayor.

“(Tengo) un sabor muy amargo, fue un partido para el olvido. Creo que Alemania fue muy superior todo el primer tiempo, en el segundo intentamos salir y tratamos de crear un poco de peligro. Es un resultado engañoso, pudo ser peor. Hay que tratar de olvidar esto, desde mañana pensar en el próximo partido e intentar lavarnos la cara. El rival nos devolvió a la realidad”, declaró para Movistar Deportes.

Al igual que Gianluca Lapadula, el ‘León’ evitó referirse a su ausencia en el equipo titular y alegó que eso solo le compete a Juan Reynoso. “Son decisiones del entrenador, yo estoy para sumar desde el lugar donde me toque estar. Todos los compañeros en mi posición están para jugar, vienen en buen momento. Así me toque entrar un minuto no voy a poner malas caras”.

El ‘Káiser’ fue tajante al señalar que faltó cierta agresividad en sus compañeros a la hora de buscar recuperar el balón este sábado 25 de marzo. “Sinceramente, yo de afuera vi que nos faltó un poco de agresividad en el equipo”.