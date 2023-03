SJL: disparan a joven para robarle dinero destinado para operación de su sobrino

Balean a hombre en restaurante de San Juan de Lurigancho.

El pasado sábado 18 de octubre, Rosmel Rojas Vigil recibió un impacto de bala de parte de un sujeto en San Juan de Lurigancho. La víctima se encontraba en un restaurante, cuando el delincuente se acercó, sacó el arma y le disparó. Tras ello, los clientes se aterrorizaron y el criminal aprovechó la situación para robarle a otro joven, a Rojas Vigil e huir.

El sujeto robó el celular y S/2.000 a Rojas Vigil en presencia de niños y otros comensales.

“El sujeto llegó, sacó el arma y le disparó. Así, como dicen, de frío, le disparó y una vez disparado causó terror en todos los clientes y ahí es cuando le robó al otro joven también y le robó a la persona que le disparó y se fue”, contó un testigo.

Tras el impacto de bala, la víctima fue internada en un hospital de San Juan de Lurigancho, ubicado en Canto Grande, donde le diagnosticaron una fractura en el fémur derecho.

Su hermano declaró a Panamericana Televisión que hallaron a Rosmel Rojas en la avenida, mientras pedía ayuda porque sangraba.

“Después de una hora recién había llegado patrulla y lo han ayudado. Yo me entero recién a las 11 de la noche”, contó.

Ya en el hospital, el familiar de la víctima denunció que los médicos no le estaban proporcionando información correcta. Solo le indicaron que están aplicándole ampollas para la infección.

“Está que se recupera. Ayer fui a visitarlo. Tenía fiebre, bastante, y eso es lo que me preocupó más”, contó su hermano.

Sin embargo, Rosmel necesita una operación quirúrgica, que los médicos del mencionado hospital no pueden aplicar porque, según ellos, no hay medicamentos necesarios.

“Es injusto un hospital que no tenga (medicamentos). Ahorita me acaba de llamar mi hermano, dice que mañana lo dan de alta y él no puede alzar, lo que pasa es que vivo en el cerro y a veces para moverse, puede que pase algo peor, pueden pasar muchas cosas”, señaló.

Los S/2.000 que le robaron a su hermano iban a ser utilizados para la recuperación de su sobrino, quien se encuentra internado en el Hospital del Niño y a la espera de donantes de sangre.

“Nosotros íbamos a hacer una actividad para la operación de mi hijo, una pollada. Él está internado en Hospital del Niño. Lamentablemente sucedió y le robaron”, indicó.

Por esto, pidió ayuda. Las personas interesadas pueden comunicarse a los números 943778122 y 973442487.

“Esos son los números a los que pueden llamar si tienen la voluntad de apoyar o pueden apoyar. Por favor se agradece porque no estamos libres de nada”, dijo.