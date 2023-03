Rosa Fuentes habría viajado al extranjero luego de publicar desgarrador comunicado en sus redes sociales

Rosa Fuentes, esposa de Paolo Hurtado, habría viajado al extranjero luego de publicar desgarrador comunicado en sus redes sociales. América TV,

Rosa Fuentes, esposa de Paolo Hurtado, habría tomado la decisión de alejarse de todo e irse de viaje junto a sus hijos, así lo demostró el magazine ‘América Hoy’, el viernes 24 de marzo. Y es que como se recuerda, el futbolista del club de Cienciano fue captado besando a Jossmery Toledo en Cusco.

La conductora Janet Barboza mostró ante cámaras un mensaje de Whastapp que la esposa de exseleccionado le envió a una de las reporteras de la producción del programa, donde detalla que no podía contestar porque se encontraba en un avión.

“Al parecer ayer se me fue la señala al despegar. Estoy fuera del Perú”, confirmó Fuentes.

Mensaje de Rosa Fuentes, esposa de Paolo Hurtado. América TV.

Janet Barboza indicó que Fuentes se fue del país a raíz de todo lo sucedido ante la opinión pública. “Rosa nos cuenta aquí que efectivamente decidió hacer maletas con sus hijos, agarrar un avión, desconectarse e intentar por su puesto hacer un borrón y cuenta nueva, que claro será difícil, pero hay mujeres que son reinas de su propio castillo, como lo es ella”, expresó.

Por su lado, Brunella Horna le pidió al jugador de fútbol que no defraude a sus hijos como padre. “Esta relación ya murió porque no tuviste los pantalones de estar con una buena mujer, pero como padre nos los defraudes”, indicó.

Rosa Fuentes se habría ido de viaje. Instagram

Rosa Fuentes publicó conmovedor mensaje e hizo catarsis

Y es que la madre de los hijos del futbolista habría querido despejarse con un viaje con un destino aún desconocido, esto luego de haber publicado un desgarrador mensaje en su cuenta de Instagram, detallando que Paolo le estaba preparando una fiesta sorpresa para renovar los votos de su matrimonio.

“Hoy me enteré de que, PH estaba organizando una fiesta, al parecer íbamos a renovar votos o algo así y todo sería una gran sorpresa de amor para mí. ¿Y qué tal manera de sorprender a la mujer que decía amar, verdad?”, contó.

Además, comentó que el 23 de marzo, es una fecha que la marcará por el resto de su vida porque es la fecha que contrajo nupcias con el futbolista de Cienciano y día en que da por finalizado su matrimonio.

“Un día como hoy me sentí la mujer más feliz y orgullosa del mundo y de la misma manera, un día como hoy me siento dañada, decepcionada y con el corazón partido en mil pedazos, en dos días mi vida cambió, mis planes y mi proyecto de vida de casi 14 años se fueron al tacho”, expresó.

Rosa Fuentes a Paolo Hurtado

Rosa Fuentes calificó a Paolo Hurtado como un miserable

Pero en una parte de sus sentidas palabras también le dedicó una parte a quien fue su compañero de vida, demostrando que no solo se encontraba decepcionada de él, sino que le guarda rencor por lo que ha hecho de manera pública.

“A PH solo me queda desearle suerte y decirle que no se puede ser tan miserable en la vida”, resaltó.

Asimismo, explicó que Paolo Hurtado no supo cuidar su relación y le faltó a los pilares de un matrimonio la lealtad y fidelidad, al salir con una mujer, siendo un hombre casado y con hijos. “Nuestro futuro no se verá empañado por las ineptitudes de una persona que no sabía el significado de la palabra lealtad”, enfatizó.

Finalmente, indicó que se alejará de las redes sociales y será su último pronunciamiento al respecto porque quiere regresar al anonimato y cuidar de su familia.