Perú vs Alemania: Raúl Ruidíaz será el ‘9′ titular en amistoso

Es la segunda convocatoria de Raúl Ruidíaz en la 'Era Reynoso'.

Una de las dudas que se tenía respecto a qué equipo usará la selección peruana ante Alemania, es si Giancaluca Lapadula será titular o no este sábado 25 de marzo a las 14:45 (hora peruana) en el Mewa Arena, ubicado en Mainz. Todo esto porque el delantero de Cagliari presentó una torcedura de en el tobillo derecho y no le permitió participar con normalidad en los entrenamientos: en su primer día no estuvo en los trabajos de la ‘blanquirroja’ porque se hizo unos exámenes médicos para conocer mejor su lesión y los siguientes solo realizó diferenciado.

Finalmente se acabó esa interrogante porque Juan Reynoso confirmó en conferencia de prensa que el ‘Bambino’ no será tomado en cuenta desde el arranque: “Lapadula de inicio no va. Ya está mejor, pero no queremos arriesgarlo”. Así confirmó que Raúl Ruidíaz será el ‘9′ del ‘equipo de todos’ frente los alemanes.

El ‘Cabezón’ ya estaba utilizando al delantero del Seattle Sounders en los últimos ensayos y todo hacía indicar que iba desde el ‘vamos’ a pesar que el italo-peruano empezó a entrenar con normalidad y a la par de sus compañeros el último día de trabajo en Madrid. El técnico nacional no quiere arriesgarlo y por eso decidió que esté en la banca de suplentes.

“Estoy preparado para jugar 90 minutos, pero ya es una decisión del comando técnico. Yo solo vengo a aportar mi granito de arena. Cada vez que vengo, siempre estoy con la misma alegría y ganas de aportar. Yo no lo tomo como una revancha, sino como una nueva oportunidad que tengo que aprovecharla. Enfrentar a Alemania y a Marruecos es una oportunidad linda para nosotros. Nos va a servir para ver que nivel estamos”, declaró Ruidíaz en su llegada al hotel de concentración en Madrid.

Raúl Ruidíaz llegó Madrid el martes 21 de marzo para unirse a la selección peruana.

Goleadores de peso

Juan Reynoso no solo tiene jugadores con experiencia, también con gol pues dentro de sus convocados tiene a Edison Flores como el mayor artillero con la ‘blanquirroja’, suma 15 anotaciones en 64 partidos. Dentro de la nómina también está Gianluca Lapadula, quien está en tercer lugar con 8 dianas. El italo-peruano está pasando por una buena racha pues acaba de marcar un doblete y una asistencia en el último encuentro de Cagliari vs Reggina. Además, es el máximo goleador de la Serie B con 15 ‘pepas’.

Convocados con más goles en la selección peruana

- Edison Flores: 15 goles / 65 partidos

- André Carrilo: 11 goles / 91 partidos

- Gianluca Lapadula: 8 goles / 24 partidos

- Yoshimar Yotún: 7 goles / 118 partidos

- Renato Tapia: 5 goles / 77 partidos

- Raúl Ruidíaz: 4 goles / 53 cotejos

- Carlos Zambrano: 4 goles / 65 partidos

Edison Flores debutó con la selección peruana en 2013.

Perú vs Alemania: canales confirmados

El encuentro entre la selección peruana y la ‘teutona’ será televisada por varios operadores para que todos los peruanos se pierdan el primer amistoso del año. América TV (canal 4) y ATV (canal 9) serán los encargardos de llevar todas las incidencias del partido en la señal abierta. Ambos cuentan con la opción de alta definición: 709 y 704, respectivamente, además de sus plataformas digitales como América TV GO y ATV EN VIVO.

Y por cable Movistar Deportes: canal 3, 703 en HD y Movistar Play. Todos empezarán su cobertura desde las 14:30 horas y llevarán toda la previa desde la ciudad de Mainz. También puedes seguir los detalles del choque en Infobae Perú con el minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y mucho más.

Canales del mundo

Argentina: Star+

Bolivia: Star+

Chile: Star+

Colombia: Star+

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: Star+

Germany: ZDF

Mexico: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Star+

United States: Fox Soccer Plus

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+