Las promesas de Alemania que Hans Flick probará en el amistoso ante Perú

Berisha, Thiaw y Wirtz son tres de las caras nuevas que mostrará Alemania contra Perú.

La selección peruana enfrentará a Alemania este sábado 25 de marzo en el Mewa Arena de Mainz. Este amistoso será el primer partido que afronte el cuadro germano desde su eliminación en fase de grupos del Mundial Qatar 2022, por este motivo, su técnico Hans Flick tiene planeado iniciar un recambio generacional y expandir el universo de jugadores de cara a la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026.

Por este motivo, para el duelo contra la ‘bicolor’, dejó fuera a futbolistas consagrados como Thomas Muller, Antonio Rudiger, Niklas Sule, Ilkay Gundogan y Leroy Sané, quienes fueron importantes en los últimos procesos. No obstante, esto no significa que no volverán a ser convocados, sino que utilizará estos encuentros para probar gente nueva:

“Tenemos que tomar decisiones. Podríamos haber llevado a todos los jugadores, pero es importante que no solo entrenen sino que también jueguen. No podíamos haber dado a todos esta oportunidad, así que decidimos que sería mejor para ellos entrenar en casa. Tenemos la intención de hacer debutar a todos los nuevos jugadores, pero tenemos que esperar y ver cómo se desempeñan y si se lo ganan. Nuestra tarea es preparar al equipo en general. Tenemos poco menos de un año para la Eurocopa. Sabemos que necesitamos estabilidad y opciones para cada posición”, declaró.

Hansi Flick liderará la renovación alemana tras el fracaso en Qatar 2022 (INA FASSBENDER / AFP)

Las caras nuevas de la convocatoria de Alemania

A pesar de que Alemania no contará con todas sus figuras, los dirigidos por Juan Reynoso no pueden confiarse, ya que enfrentarán a futbolistas jóvenes que vienen destacando en el fútbol europeo e intentarán llenarle los ojos a su entrenador. Entre los nuevos convocados, los más destacados son los siguientes:

Florian Wirtz (19 años - Bayer Leverkusen): Es la gran promesa del fútbol alemán, pese a su corta edad, tiene mucha experiencia en primera división, pues lleva 91 partidos disputados, en los cuales pudo anotar 21 goles y brindar 28 asistencias. Es polifuncional, ya que se ha desempeñado como delantero, mediapunta y extremo izquierdo, destaca por su gran visión de juego y llegada al gol.

El 2021, con solo 18 años, debutó con Alemania en las eliminatorias para el mundial, no obstante, una lesión le impidió participar en Qatar 2022. En los últimos meses, su nombre resonó en clubes importantes como Bayern Munich, Real Madrid, Barcelona y Manchester City. Además, ostenta el récord de jugador más joven en marcar en la Bundesliga, lográndolo con 17 años y 34 días en la derrota del Bayer Leverkusen 2-4 ante Bayern Munich el 2020.

El futbolista de 19 años es el más joven en marcar en la historia de la Bundesliga

Mergim Berisha (24 años - Ausburgo): A pesar de no ser tan joven como los otros futbolistas mencionados, es uno de los que más expectativa genera en Alemania. Es recordado por ser una de las figuras que ganó la Eurocopa Sub 21 en 2021. Tras pasar por varios clubes de Austria y Turquía, consiguió volver a la Bundesliga con el Ausburgo, donde explotó y esta temporada lleva 8 goles y 4 asistencias en 19 partidos. Marcó un doblete en la derrota 5-3 con Bayern Munich, partido que contó con el propio Hans Flick en las tribunas y que le habría valido para ganarse la convocatoria.

Malick Thiaw (21 años - AC Milan): El defensor central viene de ser una de las figuras de la Sub 21 de Alemania y tendrá la oportunidad de representar a la selección mayor por primera vez en su carrera. Esta temporada el AC Milan lo fichó a cambio de 7 millones de euros, procedente del Schalke 04 y en los últimos meses logró ganarse el puesto de titular, arrancando en los dos partidos de cuartos de final de la Champions League ante Tottenham con un gran rendimiento. Destaca por su potencia física, y su 1.94 metros de alto lo convierten en un defensor imponente.

Malick Thiaw destaca en la Champions League con el AC Milan (Reuters).

Felix Nmecha (22 años - Wolfsburgo): El volante salió de las canteras del Manchester City, pero se consolidó como titular esta temporada en el Wolfsburgo, donde lleva 2 goles y 4 asistencias en 23 partidos disputados. Es un habilidoso volante ofensivo y en Alemania lo comparan con Zinedine Zidane. Tiene un hermano, Lukas Nmecha, quien también juega con los ‘lobos’ y a sus 24 años ya tuvo la oportunidad de jugar en la selección.

Otros futbolistas que fueron convocados por primera vez por Alemania, son el defensa Josha Vagnoman (22 años - Stuttgart), el delantero Kevin Schade (21 años - Brentford) y el volante Marius Wolf (27 años - Borussia Dortmund). Cabe señalar que Jamal Musiala, figura del Bayern Munich y con 20 años, emblema de la nueva generación, quedó fuera de la convocatoria debido a una lesión