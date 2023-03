Edison Flores le cumplió sueño a una niña y le prometió una sorpresa luego del Perú vs Marruecos

El volante peruano también le prometió darle su camiseta al terminar el partido ante Marruecos.

La selección peruana se enfrentará a Alemania el sábado 25 de marzo a las 14:45 horas de Perú por la fecha FIFA. La ‘bicolor’ se viene preparando en Madrid previo a su viaje al país europeo. Cientos de hinchas se han acercado al hotel de concentración para poder conseguir el autógrafo de sus ídolos. Ese fue el caso de una niña que pudo cumplir su sueño de conocer al volante Edison Flores, a quién también le realizó una promesa para el segundo partido amistoso ante Marruecos.

La aficionada de nacionalidad española y padres peruanos contó el motivo por el que nació su admiración hacia el jugador de Atlas: “Mi tía Aheda me regaló, de pequeña, una camiseta con el número 20 del ‘Orejitas’ y desde ahí yo soy su hincha”.

La pequeña estuvo esperando desde las cinco de la tarde (hora de España) para poder cumplir su sueño de de conocer a Flores. Tenía en sus manos un cartel con el siguiente mensaje: “Edison Flores quiero tu camiseta”. También portó una pancarta para pedirle los guantes al portero Pedro Gallese.

La selección peruana arribó a su hotel y el primer jugador en salir fue el arquero del Orlando City. Al transitar por el pasillo, el exfutbolista de Alianza Lima se encontró con niña, pero no pudo cumplirle con su petición. El ‘Pulpo’ le prometió que después le daría sus guantes.

Después de unos minutos, el ‘Orejas’ pasó rápidamente hacia la puerta principal del hotel. Le tuvieron que avisar que la aficionada lo estaba esperando más de seis horas para pedirle su camiseta. Al acercarse a ella, Flores la abrazó y le prometió que le daría la prenda cuando acabe el partido ante los ‘teutones’.

La hincha no pudo evitar emocionarse y soltó unas lágrimas de felicidad al poder conocer a su ídolo. “Iré al partido ante Marruecos y me dará su camiseta. Sentí mucha felicidad cuando Edison Flores me abrazó”.

Edison Flores debutó con la selección peruana en 2013.

Números de Edison Flores con Perú

El exmediocampista de Monarcas Morelia debutó con la selección peruana en el año 2013, bajo las órdenes del entrenador Sergio Markarián. Fue ante Corea del Sur e ingresó en el minuto 55 en lugar de Reimond Manco.

Tras el empate ante Venezuela por las Eliminatorias Rusia 2018, Flores se ganó un espacio en las convocatorias de Ricardo Gareca. En total ha disputado, 64 partidos, convirtió 15 y asistió en cuatro ocasiones.

Uno de los goles más importantes que anotó fue ante Ecuador en el 2017. Fue en el minuto 73, cuando el volante peruano sacó un zurdazo desde media distancia para abrir el marcador. El encuentro acabó 2-1 a favor de la ‘bicolor’ y significó la primera victoria en la historia en el estadio Olímpico Atahualpa.

Su última anotación fue ante la ‘tricolor’ en febrero del 2022. El ‘Orejas’ aprovechó un centro de Luis Advíncula para empatar el compromiso. Michael Estrada adelantó a su selección al minuto 2 de juego, tras un pase largo de Félix Torres.

Edison Flores anotó el empate en Perú vs Ecuador por Eliminatorias Qatar 2022. (Video: Movistar Deportes).

Edison Flores habló sobre Juan Reynoso

El volante del Atlas alabó el trabajo realizado por el técnico de la ‘bicolor’. Flores afirmó que la idea de Juan Reynoso es distinta a lo trabajado anteriormente con Ricardo Gareca. Además, resaltó que en los entrenamientos se busca llegar a su máximo nivel para poder lograr las metas propuestas.

“Es otra idea, él sabe lo que todos podemos dar y obviamente conoce todo el medio. Creo que está trabajando al máximo para poder estar en alto nivel y poder conseguir objetivos importantes para la selección. Él, al igual que nosotros, está contento en trabajar en la selección”, sostuvo el ‘Orejas’ en conferencia de prensa.