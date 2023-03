Roberto Sánchez dijo que “dará la cara” ante el Pleno y descartó que vaya a fugarse si es desaforado del Congreso

Roberto Sánchez fue ministro de Comercio Exterior y Turismo del gobierno de Pedro Castillo. Foto: Andina

El congresista Roberto Sánchez (Cambio Democrático) reafirmó que hoy dará la cara ante el Pleno que debatirá la denuncia constitucional en su contra por haber sido presuntamente parte del plan golpista del expresidente Pedro Castillo cuando quiso cerrar el Parlamento. Además, enfatizó que no piensa fugarse ante alguna medida que la Fiscalía de la Nación disponga en contra suya si pierde su escaño.

“Siempre he sido de los primeros en decir que las investigaciones tienen que hacerse siempre, que tienen que determinarse los ilícitos caiga quien caiga. Y que uno tiene que dar la cara, no tiene que fugarse, tiene que demostrar la claridad de sus actos. Siempre en ese extremo yo me he pronunciado”, declaró a la prensa antes de que la representación nacional discuta en la tarde su situación política.

El exministro de Comercio Exterior y Turismo es acusado por los presuntos delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional-rebelión (Art. 346 del Código Penal), y contra los poderes del Estado y el orden constitucional – conspiración (Art. 349 del Código Penal) en agravio del Estado.

Dichos ilicitos también se lo imputan a la también parlamentaria y expremier Betssy Chávez (Perú Democrático) y el exministro del Interior, Willy Huerta.

Expresidente Pedro Castillo y el congresista Roberto Sánchez.

Cada exfuncionario del expresidente Castillo tendrá la oportunidad de defenderse por última vez. Lo harán en compañía, si fuera el caso, de un abogado tal como ocurrió ante la Comisión Permanente.

“En el video (de ese día) está clarísimo que yo no he estado allí, por eso solicito que se incorpore” como prueba nueva en la investigación, expresó Sánchez, al considerar que la grabación de Palacio de Gobierno lo “libera de supuestos” y demuestra que “no he tenido conocimiento” del fallido golpe de Estado.

Tras los descargos finales de los congresistas Roberto Sánchez, Betssy Chávez y el exministro Willy Huerta, el Pleno debatirá y votará. Se requiere que sólo 50 parlamentarios apoyen las denuncias constitucionales. Dicha cifra, sin embargo, sería superada por las posturas de las bancadas.

Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Somos Perú, Perú Libre, Bloque Magisterial respaldarían el desafuero de Chávez. En los casos de Sánchez y Huerta hay posiciones encontradas.

Congreso de la República en debate y posterior votación

De ser suspendidos Betssy Chávez (Perú Democrático) y Roberto Sánchez (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), estos serán reemplazados por sus accesitarios Isaac Mita Alanoca y Gahela Cari Contreras, respectivamente.

Medidas restrictivas

Hay que señalar que el Poder Judicial dispuso impedimento de salida del país para Chávez. No se dispuso lo mismo para Sánchez ni Huerta.

Sin embargo, el exministro de Comercio Exterior y Turismo entregó su pasaporte en un gesto claro de que colaborarán con las investigaciones del Ministerio Público.

“Me dirijo a usted con la finalidad de entregarle mi pasaporte N° 122298164, con el objetivo de mostrar mi plena disposición de colaborar con la investigaciones que se vienen desarrollando por la Denuncia Constitucional N° 328″, se lee en el texto de Sánchez que fue difundido por El Comercio.

El exministro de Castillo afirmó que durante sus citaciones a la Fiscalía de la Nación, presidida por Patricia Benavides, también asistió presencialmente.

“Inclusive a todas mis citaciones en Fiscalía he asistido de manera presencial, es completamente falso que esté no habido. Ayer me quedé hasta las 11 pm y hoy desde 9 am en el Congreso de la República y siempre con mi resguardo de seguridad del Estado”, increpó.