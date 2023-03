José Williams se pronuncia tras ataques contra congresistas en Arequipa

José Williams rechazó los actos de violencia contra los congresistas.

El martes 21 de marzo ha estado marcado por actos violentos contra miembros de la clase política, siendo el más alarmante la pelea entre el congresista Edwin Martínez con un ciudadano en las calles de Arequipa. Desde el Congreso de la República, su presidente, José Williams se ha pronunciado para rechazar este tipo de actitudes y pedir a los peruanos y peruanas que mantengan la calma.

Te puede interesar: Congresista Edwin Martínez se agarra a golpes con detractor en calles de Arequipa

Desde su cuenta de Twitter, el presidente de la Mesa Directiva ha señalado que “rechazo el ataque producido contra los congresistas Edwin Martínez, Diana Gonzales y María Agüero mientras se encontraban cumpliendo sus funciones en el marco de la emergencia nacional. Invoco a la ciudadanía a mantener la calma”. Esto tras lo ocurrido en las afueras del Consejo Regional de Arequipa.

Videos difundidos en redes sociales muestra el momento en que el congresista Martínez sale de un evento en la ciudad blanca y lo hace saludando a quienes se dirigían a él hasta que un ciudadano vestido de camisa blanca y lentes oscuros se acerca y le propina una bofetada que descoloca al llamado padre de la patria. Este reacciona atacando a quien acaba de agredirlo al mismo tiempo que la policía se acercaba a resguardarlo.

Edwin Martínez se pelea en Arequipa con manifestante

En medio del enfrentamiento, el atacado es sostenido por los miembros de la PNP al mismo tiempo que el parlamentario le propina patadas. Con el polo destrozado y una sonrisa en el rostro, Martínez se apresuró en subir a la camioneta que lo llevó fuera del lugar. En los alrededores también se encontraban las congresistas Diana Gonzales y María Agüero. En conversación con canal N, Martínez señaló que esta es una actitud por parte de personas “que no saben controlar su ideología”.

Habla el agresor

José Belarmino Yuca Sucasuca no mostró arrepentimiento por haber apelado a la violencia. En su lugar se mostró orgulloso de haber sido quien atacó al congresista señalando que “yo soy quien le ha roto el polo, he pegado y tirado una botella a ese señor Martínez. Lo hice sin miedo porque no nos representa. Solo representa a la derecha y a todo ese grupo de gran poder que están saqueando nuestro país”.

Te puede interesar: “¡Ven solo, huevón!”: Congresista Edwin Martínez es expulsado por pobladores de Arequipa y pierde los papeles

El agresor no dudó en señalar que atentó contra la congresista Diana Gonzáles de Avanza País. “También ha Diana Gonzales (congresista de Avanza País), una flaca le hemos tirado su botellita porque no pueden escapar”, manifestó. Este justificó el ataque diciendo que se siente molesto por la forma en que las autoridades se burlan de la ciudadanía. “Nosotros defendemos nuestra soberanía”, agregó.

Casos previos

Congresista Edwin Martínez es expulsado de Arequipa

El rechazo hacia el Congreso ha roto récords durante los últimos meses; sin embargo el congresista Edwin Martínez aseguró a mediados del año pasado que cuenta el 100% de aprobación de parte de la población. Este no dudó en señalar que ha superado la popularidad de Ricardo Gareca, exdirector técnico de la selección peruana de fútbol.

Te puede interesar: Toman cerveza, mentan la madre y los abuchean: Las polémicas de los congresistas en su semana de representación

“Yo siento que tengo el 100% de aprobación de la población a la que yo represento. Yo voy a Arequipa y recibo aplausos, abrazos y cariño de toda la gente. Supongo que he superado a Gareca (en aprobación). No es que yo me quiera demasiado. Considero que, si bien el Congreso ha cometido errores, no ha cometido horrores como el Ejecutivo y, si no hace un control político, se nos va la libertad”, manifestó a Jaime Chincha.