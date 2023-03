Jorge Fossati y su curiosa respuesta sobre cambio de sistema en Universitario: “No pedí que resuelvan una ecuación”

Jorge Fossati, técnico de Universitario de Deportes, ponderó cambio de línea defensiva con tres zagueros

Con el arribo del técnico Jorge Fossati a Universitario de Deportes no solo hubieron cambios en la oncena titular ‘crema’ como el regreso del mediocampista Piero Quispe y la presencia habitual del delantero Emanuel Herrera, sino que también cambió el sistema de juego empleado, pasando de una defensa con cuatro jugadores a una con tres hombres.

Te puede interesar: Universitario: Matías Di Benedetto comparó y aseguró que la Liga 1 es más difícil que la chilena y argentina

El estratega uruguayo de 70 años habló al respecto y tuvo un inesperado comentario sobre la nueva táctica que viene empleando la ‘U’ desde el partido frente a Cienciano por Copa Sudamericana 2023 y que solo conoce de victorias, no solo frente al ‘papá', sino contra Deportivo Garcilaso y Asociación Deportiva Tarma por el Torneo Apertura.

“Son todas dificultades que se agregan al poco tiempo de trabajo, pero sigo pensando que claro que se puede, uno no les habla en japonés ni les pido que me resuelvan una ecuación matemática, hablamos de fútbol y con futbolistas. Creo que con la actitud que están mostrando los muchachos lo vamos a sacar adelante”, declaró el director técnico en entrevista con ESPN.

Te puede interesar: Goles de Luis Urruti y doblete en el Universitario vs ADT por Liga 1

Fossati recalcó que la predisposición de los futbolistas a cambiar de posición viene siendo clave para el momentáneo éxito de la nueva formación. “Cuando el jugador le pone ganas, cuando no se autolimita o cuando nosotros no lo autolimitamos, no es ninguna ninguna tragedia cambiar de un sistema a otro”, agregó.

El ‘Flaco’ mencionó que tenía conocimiento que en un partido de la pretemporada ‘crema’, con el DT Carlos Compagnucci en el cargo, específicamente el segundo tiempo ante Ñublense en Chile donde cayeron 3-2, los ‘merengues’ durante la etapa complementaria hicieron ingresar a José Luján y compartió zaga central con Piero Guzmán y Matías Di Benedetto. “Nosotros sabíamos que en algún partido de pretemporada ya lo habían hecho (jugar con línea de tres)”.

Te puede interesar: Universitario ante Cienciano superará ingresos de taquilla de toda la temporada 2022

Finalmente, el DT intentó restarle importancia al cambio de posición de Andy Polo y Aldo Corzo, el primero pasando de desempeñarse como delantero a carrilero y el segundo reconvirtiéndose a defensa central. “El hecho de que simplemente con los mismos 11 que jugaron contra Melgar, que dirigió (Jorge) Araujo, que nosotros estábamos en la cancha, era cerrar a uno, recostar a otro y no hubo demasiado invento”.

Jorge Fossati recordó que la 'U', con Carlos Compagnucci en el banquillo, también jugó con línea de tres defensores en pretemporada, (ESPN)

Próximo partido de Universitario

El próximo partido de Universitario de Deportes en el Torneo Apertura 2023 se disputará este viernes 24 de marzo en el estadio Monumental ante Cienciano por la reprogramada fecha 1 del certamen, que tuvo que suspenderse por los conflictos sociales que atravesaban diversas regiones del país. La justa deportiva está pactada para las 20:30 horas de Perú.

Este será el segundo encuentro que disputen cusqueños y ‘estudiantiles’ en la presente temporada. El primero fue por Copa Sudamericana, que se llevó a cabo el jueves 9 de marzo, y que culminó 2-0 a favor de los de Ate con goles de Piero Quispe y Emanuel Herrera.

Universitario vs Cienciano: 20 mil entradas vendidas

La ‘U’ informó hasta la noche del martes 21 marzo, mediante sus redes sociales, que para el duelo encuentro por Liga 1 2023 ya se vendieron 20 mil entradas a poco más de 48 horas de iniciado el ofrecimiento a los hinchas. Los costos para los boletos oscilan entre los S/. 12 soles y los S/. 120.

- Tribuna norte: S/. 12 soles

- Tribuna sur (familiar): S/. 12 soles

- Tribuna oriente: S/. 45 soles

- Tribuna oriente Conadis: S/. 36 soles

- Tribuna occidente: S/. 65 soles

- Tribuna occidente Conadis: S/. 52 soles

- Butaca negra Apuesta Total: S/. 120 soles

- Experiencia crema: S/. 300 soles