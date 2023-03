Arquero de Municipal reveló que no conoce al presidente del club y que la Agremiación no se interesa por crisis del plantel

El portero afirmó que ningún dirigente se acercó para explicar la situación del club.

Los problemas dirigenciales continúan en Deportivo Municipal y está generando inconvenientes en el plantel profesional. Los jugadores ‘ediles’ y el comando técnico están evaluando no presentarse ante Unión Comercio por la primera fecha pendiente de la Liga 1. Carlos Solís, portero de la ‘franja’, afirmó que no conoce a Samuel Astudillo, presidente del club, debido a que no se ha acercado a hablar con ellos sobre la situación del club. Además, contó la realidad de alguno de sus compañeros para poder continuar con los entrenamientos.

“Hasta ahora, hacia nosotros no se ha acercado nadie. Los señores de Franja Edil se acercaron en enero diciendo que nos iban a pagar en febrero. Llegaron esa vez y de ahí no los vimos. Nos lo encontramos en un viaje a Arequipa y después desaparecieron totalmente. Es el mismo caso con la otra dirigencia. Es más, yo no conozco al señor Astudillo ni a los demás”, declaró en una entrevista para radio Ovación.

“Lo peor es que nadie se toma el tiempo de decirnos lo que pasa. Estamos, totalmente, con incertidumbre, a la deriva y sin nadie que comande este barco, que cada vez se está hundiendo más. No tenemos gerente deportivo. El cuerpo médico, el cuerpo auxiliar y utileros llevan sin cobrar más que nosotros”, afirmó.

“Es una falta de respeto a nuestro trabajo y a nosotros. No sabes quién está al mando ahorita, pero lo único que queremos es cobrar. Lamentablemente, la Agremiación no se ha acercado ni nos han preguntado como estamos. No han llegado a nuestros centros de entrenamiento y consultado si nos han pagado”, sostuvo el arquero de 32 años.

“No sabemos quien está al mando. Me parece que quién está al mando es ‘Franja Edil’ y ellos son a los que corresponde que se acerquen y nos digan como está la situación. Solamente escuchamos especulaciones de que uno va a entrar y que otros van a salir”, manifestó.

Jugadores de Deportivo Municipal comunicaron que no jugarían el partido con Unión Comercio por Liga 1.

Situación de los futbolistas de Deportivo Municipal

Solís también habló acerca de los inconvenientes que están pasando algunos de sus compañeros. El exjugador de Sport Huancayo afirmó que algunos de los jugadores tienen que trasladarse desde el Cono Norte hasta Pachacamac, lugar en donde tienen su centro de entrenamiento.

“Yo estoy orgulloso de mis compañeros, porque, a pesar de todo los problemas y la falta de pago, llegamos hasta nuestro centro de entrenamiento en Pachacamac. Hay chicos que tienen que ir desde el Cono Norte, la verdad que no se como hacen para llegar allá”, expresó.

“Es totalmente aplaudible todo lo que estamos haciendo: no cobrar casi tres meses y seguir yendo hasta Pachacamac, entrenar y poner buena cara. Tratar de olvidarse, por un momento, de todas esas cosas es digno de valorar. Nosotros no estamos reclamando nada loco. Estamos reclamando por nuestro trabajo al club que nos contrató. Ojalá se solucione las cosas, sobre todo por el bien del club”, puntualizó.

Asimismo, el portero de 32 años reafirme la postura del comunicado emitido por los jugadores y comando técnico de ‘Muni’. Aún no confirmó si se presentarán a su partido ante Unión Comercio, debido a que les adeudan casi tres meses de pagos. El plantel de la ‘franja’ está valorando las opciones para que la institución ‘edil’ no se vea perjudicado y sea sancionado con su segundo ‘walk over’ de la temporada.

“Como dice el comunicado, estamos evaluando. No sabemos que acciones legales corresponden si es que no nos presentamos. Es una decisión que aún está en veremos. Algunos no lo saben, pero nos están debiendo casi tres meses. Nos adeudan el 60% del mes de enero, todo el mes de febrero y marzo”, finalizó.