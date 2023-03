Presidente de Coopsol habló de la fecha de inicio de Liga 2 y qué canal lo transmitirá

Freddy Ames reveló la fecha de inicio de la Liga 2 2023.

Freddy Ames, presidente de Deportivo Coopsol, reveló que la Liga 2 iniciará el próximo sábado 8 de abril. El directivo señaló que los titulares de los clubes recibieron la información de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) indicándoles el comienzo de la competición y la fecha del sorteo del fixture:

“El día de ayer hemos recibido dos comunicaciones, la primera que mañana al mediodía (miércoles 22 de marzo), se hará el sorteo del fixture de la Liga 2. Luego tenemos otra información que señalan que iniciemos el proceso de comunicación a las autoridades de seguridad, para que nos den el visto bueno, ya que el campeonato se inicia el sábado 8 de abril”, declaró a Radio Ovación.

Cabe señalar que, en las últimas semanas, existía una gran incertidumbre debido a que había poca información respecto al inicio de la segunda división. Incluso la Agremiación de Futbolistas (SAFAP) elaboró un comunicado: “Es inaceptable que nuestros futbolistas profesionales tengan pausas de más de medio año. Su derecho fundamental al trabajo está siendo directamente afectado por las decisiones de los organizadores de la Liga”, manifestaron.

Incluso Roberto Silva Pro, presidente de SAFAP, había manifestado su preocupación ante el posible hecho de que la Liga 2 comience en mayo: “Se han acercado varios clubes de segunda a conversar. Para empezar, es una vergüenza que comience en mayo. No es lo que se planteó el año pasado en el grupo de reformas. Incluso se estableció que la fecha fin de los contratos del fútbol profesional, ya sea Liga 1 o Liga 2, deberían de terminar el 30 de noviembre”, advirtió.

No es la primera vez que existen problemas respecto al inicio de la Liga 2, recordemos que en 2021 el campeonato comenzó recién a principios de mayo, mientras que el 2020, debido a la pandemia del covid-19, el torneo constó solo de nueve fechas y comenzó a finales de octubre.

Cusco FC se proclamó campeón de la Liga 2 2022 (DeChalaca).

Derechos de televisión de la Liga 2

Respecto a los derechos de televisión, Freddy Ames señaló que los de la Liga 2 se manejan de la misma forma que los de la Liga 1, aunque aún no les comunican de alguna compañía que los haya comprado:

“Nuestra idea era, así como la Liga 1 tiene los derechos de televisión, los equipos de la Liga 2 tienen los mismos derechos. La intención nuestra es que se vendan estos derechos de manera corporativa porque eso es lo que está determinando la Federación Peruana de Fútbol y que esos ingresos sirvan para apoyar los presupuestos de los clubes de la Liga 2. Hasta el momento no sabemos si esto se ha dado porque quien está negociando es la Federación, entonces no podemos decir más porque no tenemos comunicación pero, esperemos que se haya llegado a un acuerdo con un operador para que se trasmitan los partidos y que ese valor de lo que es los derechos se haga extensivo a cada uno de los 14 clubes”, señaló.

Recordemos que, la temporada pasada, la mayor parte de la segunda división no fue transmitida. Solamente la fase final y algunos partidos fueron emitidos por Nativa TV, FPF Play y Best Cable.

Equipos participantes de la Liga 2 2023

- Alfonso Ugarte

- Alianza Universidad

- Ayacucho FC

- Carlos Stein

- Comerciantes FC

- Comerciantes Unidos

- Deportivo Coopsol

- Deportivo Llacuabamba

- Juan Aurich

- Los Chankas

- Piratas FC

- Santos FC

- Unión Huaral

- Universidad San Martín

Cabe señalar que, Ayacucho FC habría conseguido asegurar su ascenso a la Liga 1 2024, debido a que la Comisión de Licencias de la FPF le restó 8 puntos a Sport Boys en la Tabla Acumulada del 2022, no obstante, el cuadro ‘rosado’ permaneció en la primera división, perjudicando a los ‘zorros’, quienes tras la deducción, lo sobrepasan en la tabla.