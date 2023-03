Patricia Juárez señala que se produjo una infiltración en la bancada de Fuerza Popular

Patricia Juárez señaló que respetarán proceso disciplinaria contra Jon Tay que lidera autoridades de Fuerza Popular.

El fujimorista Luis Cordero Jon Tay enfrenta un proceso disciplinario dentro de la bancada de Fuerza Popular y es investigado por el Ministerio Público por presuntamente haber integrado un grupo de contrainteligencia creado por órdenes del expresidente Pedro Castillo. Si bien en un inicio la bancada naranja indicó que esperaría los resultados de las pesquisas, algunos miembros han empezado a mostrar rechazo por los vínculos de su colega con el anterior gobierno.

Te puede interesar: Congresista Martha Moyano pide suspensión temporal contra Luis Cordero por vinculación con ‘El Español’

La vocera de Fuerza Popular, Patricia Juárez, aseguró que su equipo solo maneja la información que viene siendo difundida por los medios de comunicación. “No tenemos acceso al Ministerio Público, pero sí a lo que informan”, dijo para luego mencionar que entre las pruebas se habrían hallado capturas de pantallas de conversaciones de la congresista Martha Moyano, la misma que pidió la apertura de un proceso contra Jon Tay.

“Quiere decir que ha habido algún tipo de, por lo menos, infiltración en la bancada de Fuerza Popular”, agregó la parlamentaria en conversación con canal N. Esta agregó que se ha inicio un proceso disciplinario cuyo desarrollo de dos etapas respetar. " Tenemos dentro de la estructura partidaria de Fuerza Popular instancias pero también procedimientos regulados. Se ha activado, a través del pedido de la congresista Moyano”, precisó.

Luis Cordero Jon Tay fue elegido congresista por el partido Fuerza Popular, en representación de Lima Provincias.

Por su parte, Martha Moyano ha calificado de “alta traición” la actitud de Cordero Jon Tay y no dudó en señalar que siente rabia por lo sucedido. “Noto que esto es una alta traición al partido. En la bancada ni en el partido no hay ni siquiera un espacio para traidores, y peor si es que forma parte de la Comisión de Inteligencia, no solamente es traidor al partido, ha sido traidor a la causa, a la democracia, a todo lo que estamos construyendo y sosteniendo”, aseguró.

Te puede interesar: Congreso: Martha Moyano cuenta con ducha en su despacho y cochera privada

Cabe recordar que el cuestionado congresista fue representante de Fuerza Popular en la Comisión de Inteligencia del Congreso. Según Moyano, fue este quien se propuso para integrar dicho grupo de trabajo. “Al final la bancada decidió porque no muchos quieren ser parte de una comisión de Inteligencia, cuando más queremos ser activos en las comisiones ordinarias, la otra es una comisión que dura cinco años y no salen los integrantes de la comisión”, indicó.

Cuestionado congresista

Luis Cordero Jon Tay fue elegido congresista por Lima provincias de la mano de Fuerza Popular, partida que se enfrentó al Perú Libre de Pedro Castillo en la segunda vuelta electoral. A pesar de las rencillas entre ambas agrupaciones, este no tuvo problema en mantener vínculos con el gobierno de Pedro Castillo. Recientes revelaciones dan cuenta de su apoyo en la creación de un grupo de contrainteligencia.

El legislador Luis Cordero viajó a Panamá junto a exoficial de Inteligencia para presunta compra de equipos de espionaje.

Sin embargo, desde mayo del 2022 su nombre causó polémica al habérsele acusado de violentar con su expareja. La Comisión de Ética aprobó el informe final que recomienda suspender por 60 días al fujimorista tras hallarse su responsabilidad debido a la acusación de maltrato físico y psicológico contra su expareja. Con 10 votos a favor y 5 abstenciones, se dio luz verde al documento elaborado por la secretaría técnica del grupo de trabajo que preside Karol Paredes (Acción Popular).

Te puede interesar: Luis Cordero: Comisión de Inteligencia pidió su salida antes de conocerse escándalo por espionaje

El pasado 28 de noviembre de 2021, el programa Panorama mostró un reportaje que destapaba la denuncia contra Cordero Jon Tay por agresión física. El congresista fujimorista había sido denunciado el 2014 por tumbar al suelo a su expareja y propinarle varias patadas, una de ellas en la garganta.