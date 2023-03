Liga Nacional de Vóley: resultados de la primera fecha de la segunda etapa sin público

Alianza Lima inició con triunfo la segunda etapa del torneo en busca de llegar a la etapa final. (LNSV)

Sin público. Así inició la segunda etapa de la Liga Nacional de Vóley (LNSV), luego que la Federación Peruana de Vóley (FPV) comunicara a través de sus redes sociales que se jugaría a puertas cerradas hasta nuevo aviso por problemas administrativos que escapaban de sus manos.

Aunque en el comunicado donde informaban la noticia, “lamentaron los inconvenientes que pueda causar el cierre”, aún no han realizado ninguna publicación nueva en el que indique que nuevamente se pueda recibir al público seguidor del vóley nacional.

Pese a ello los partidos continuaron, y de esa forma, los primeros equipos que triunfaron en la segunda parte del campeonato nacional que busca llegar a la etapa semifinal fueron Regatas Lima, Alianza Lima y Jaamsa de la serie A y B. Mientras que de la serie C, el sexteto de Túpac Amaru, Deportivo Soan y Deportivo Alianza, son los que consiguieron sumar con sus victorias.

La serie A y B cuenta con los equipos que más puntos han sumado a lo largo de la competencia en la primera etapa de la LNSV donde se jugó 64 partidos. Del primer a octavo sexteto según la tabla de posiciones fueron los protagonistas de ambas series.

Por otro lado, en la serie C están los equipos que se ubicaron del noveno al décimo segundo lugar. Aquellos equipos, aunque no irán en busca del título nacional, si intentarán no descender a la Liga Intermedia.

Segunda etapa de la Liga Nacional de Vóley. (Movistardeportes)

Liga Nacional de Vóley: resultados de la segunda etapa

En la primera fecha de la segunda etapa jugaron Túpac Amaru vs. Sumak Selva por la serie C (la fase de perdedores). El equipo de Tarapoto una vez más cayó derrotado por 3-0 con parciales 25-11, 25-15 y 25-17. En el siguiente turno, en la fase de ganadores, jugó Regatas Lima ante Circolo Sportivo Italiano y las campeonas de la temporada pasada se impusieron por 3 sets a 0 con 25-19, 25-19 y 25-11.

En el segundo día, Deportivo Soan, número 10 en la tabla, y Deportivo Alianza, puesto 11, se midieron en el Polideportivo de Villa El Salvador, donde Soan fue el equipo que le tocó salir victorioso por 3-0 (25-14, 25-17, 25-18).

El mismo día jugaron las ‘blanquiazules’, un partido que suele ser muy esperado por los hinchas de Alianza Lima, pero que debido a las restricciones se tuvo que jugar sin el apoyo de siempre. ese a ello pudieron vencer por 3-0. En el primer set por 25-19, en el segundo por 25-18 y el último por 25-15.

Finalmente, Deportivo Alianza inició con el primer partido de la primera fecha de la segunda etapa que durará hasta el 9 de abril, donde jugaron ante Túpac Amaru y pudieron ganar por 3-2 (25-21, 19-25, 13-25, 25-16, 13-15). En la última jornada del día, Jaamsa venció a Géminis por 3-0 con parciales 25-16, 25-19 y 25-19.

De esa forma, Regatas pudo quedarse con la punta de la Serie A con 21 puntos, Alianza Lima de la serie B con 19 y Túpac Amaru de la serie C con 11 puntos.

Universitario de Deportes se ubica en el segundo lugar de la tabla en Lima. (polideportivoclubuniversitario)

Liga Intermedia de Vóley

Mientras que algunos equipos en la LNSV buscan no descender, en la Liga Intermedia ya se perfilan algunos sextetos que podrían dar pelea a los equipos de primera división como: Universitario de Deportes.

El equipo ‘crema’ quedó cada vez más cerca al ascenso luego que triunfó por 3-0 (25-29, 25-20 y 25-15) Sport Performance y logró quedarse con el segundo lugar de la serie Lima para el cuadrangular final.

El sexteto ‘merengue’ le tocará medirse ante Molivoleibol el próximo domingo 26 de marzo para definir el primer lugar del cuadro de Lima.