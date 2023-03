Omega Pro, Xifra y Generación Zoe, esquemas informales y de estafa que la SBS advierte no invertir

Aparecen nuevos esquemas que captan dinero y ofrecen grandes ganancias, a través de las redes sociales, sin autorización de la SBS.

Ante el sonado caso de presunta estafa piramidal y denuncias en contra de la firma de inversiones Omega Pro, liderada por el empresario peruano Juan Carlos Reynoso, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) viene identificando y alertando sobre nuevos esquemas que captan dinero y ofrecen grandes ganancias, a través de las redes sociales, sin autorización en el Perú.

En ese sentido, el ente regulador informó que la tecnología muchas veces se convierte en el medio más utilizado por personas inescrupulosas que crean esquemas informales de inversión en perjuicio del público usuario.

“Estos negocios se presentan en internet como novedosas plataformas de inversiones, utilizando para tal fin una página web; pero que también son promovidos y difundidos, por supuestos líderes, a través de las redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, entre otros”, advirtió la SBS.

Asimismo, estas plataformas virtuales ofrecen realizar inversiones en mercados financieros extranjeros, tal como la compra y venta de divisas, criptomonedas, plantaciones de cannabis medicinal, petróleo, oro o commodities, mostrando gráficos bursátiles e información de supuestas ganancias para hacer más atractivo el negocio.

Sin embargo, la entidad alertó que estas firmas no cuentan con ningún respaldo legal, ni regulación por parte de su institución, ni de alguna otra autoridad gubernamental en el Perú, lo cual es altamente riesgoso para los usuarios que prevén invertir su dinero en estos esquemas informales.

“La característica común que utilizan estos esquemas, para atraer al público, consiste en ofrecer grandes beneficios por el dinero invertido, como duplicar, triplicar o entregar altos rendimientos por el solo hecho de afiliarse, adquiriendo un paquete de inversión”, dijo la SBS.

También, para generar mayor expectativa y convencer de que se trata de un negocio que genera muchas ganancias, suelen exhibir cuentas virtuales (virtual wallet) con las supuestas ganancias, no en dinero físico en efectivo, sino en bitcoin u otras monedas virtuales que se van abonando con una periodicidad diaria, semanal o mensual.

Estos estados de cuenta, que fácilmente pueden crearse en páginas web y redes sociales, son utilizados por los promotores de estos esquemas ilegales para hacer creer a los usuarios que, en efecto, se trata de ganancias producidas, entregadas o acreditadas.

El caso más sonado de presunta estafa es la del empresario peruano Juan Carlos Reynoso que fue detenido el pasado 15 de marzo en México.

Estafadores muestran vida de alto estatus social

Adicionalmente a esta información, la SBS anotó que es frecuente que los promotores de estos negocios comenten en redes o en diversas charlas y eventos sobre sus propias ganancias obtenidas en corto tiempo, que los convierte en los nuevos empoderados de la libertad financiera.

Se muestran en fotografías y videos de viajes de ensueño a destinos como Dubái, el Caribe u otros lugares paradisiacos, con automóviles de lujo, yates, entre otros privilegios, con el fin de que los potenciales usuarios les confíen sus fondos.

Sin embargo, estos esquemas en determinado momento desaparecerán y, con ellos, también desaparecerán los accesos a las plataformas, por lo que, el usuario, que probablemente ya invirtió cientos o miles de dólares, ya no tiene forma de acceder a la información de su cuenta o billetera virtual, y no podrá reclamar a nadie la devolución de su dinero, porque no sabe, realmente, con quien o quienes estuvo haciendo las operaciones. “Todo ha sido virtual y sin ningún respaldo legal”, sostuvo el ente regulador.

Este modus operandi viene siendo utilizado por diversos esquemas que la SBS ha identificado, y respecto de los cuales se han realizado las acciones de verificación y advertencia. Entre estos esquemas se encuentran Omega Pro, Xifra y Generación Zoe.

El esquema Omega Pro ofrece pagar 10% mensual y 300% más el retorno de lo invertido si el usuario no retira sus fondos en el plazo de 16 meses.

¿Qué ofrecen y cómo operan?

El esquema Omega Pro ofrece pagar 10% mensual y 300% más el retorno de lo invertido si el usuario no retira sus fondos en el plazo de 16 meses. A los promotores les ofrecen pagar el 7% de las inversiones que capten; por ello, el negocio también se basa en el reclutamiento de personas. En las siguientes imágenes, se muestra un ejemplo de una cuenta virtual con las supuestas ganancias adquiridas.

En tanto, el esquema Xifra, a través de su plataforma, ofrece realizar inversiones con bitcoins y en industrias y plantaciones de cannabis medicinal, y que las ganancias serán depositadas en una cuenta virtual, la cual podrá ser visualizada y estará a libre disposición del usuario. Estas ganancias pueden llegar a 2.5% diario, 10% mensual y hasta el 200% anual.

Incluso, motivan al público indicando que es más rentable invertir y obtener ganancias con Xifra que comprar un inmueble. En la siguiente imagen, se muestra una cuenta virtual con las supuestas ganancias obtenidas.

Por su parte, el esquema informal Zoe promete rendimientos en dólares que varían de 7.5% a 10% mensual, llegando hasta 120% anual, los que serán depositados en una billetera virtual. Para disfrazar de legalidad sus operaciones, ofrece, además, cursos de educación financiera y coaching.

Alerta de la SBS

Luego de la identificación y verificación de estos esquemas, la SBS, en resguardo del público y en cumplimiento del mandato que le otorga el artículo 11 de la Ley N° 26702 (Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros), ha emitido una alerta, señalando que estos esquemas y las personas que los promueven no cuentan con su autorización para captar dinero del público.

“Es importante reforzar la advertencia al público para que desconfíe de sistemas de recaudación o de dinero en los que se ofrecen altas ganancias en un plazo muy corto, más aún si no existe ninguna evidencia de que haya alguna actividad económica que lo sustente”, advirtió el ente regulador.