Universitaria que pide ayuda al perder su casa por huaicos ahora es acosada por sujeto: le ofrece dinero por fotos íntimas

Universitaria que lo perdió todo en huaico es acosada sexualmente por sujeto | Latina TV

Un momento bastante tenso vive Flor de María, una joven universitaria de La Cantuta, que a través del noticiero de Latina pidió ayuda a la población en general, pues la caída de un huaico hizo que perdiera su casa y todas sus pertenencias. La estudiante, al solicitar dicho apoyo, reveló su número telefónico para que puedan hacerles llegar las donaciones. Sin embargo, jamás imaginó que sería víctima de acoso.

Según contó esta mañana, la estudiante de 24 años recibió a través de su cuenta de WhatsApp una serie de mensajes, presuntamente por un gerente de una ONG que estaba dispuesta a “ayudarla”, pero siempre y cuando ella le envíe material íntimo.

En las conversaciones que este sujeto tuvo con la joven le dice que le puede ofrecer 12 mil soles por sus fotos desnudas y que nadie tendría por qué enterarse de esta situación. Ante esta propuesta indecorosa, la joven se rehúsa a seguir con esta conversación y exponer a este hombre que no solo la acosa, sino que se aprovecha de su necesidad ante su situación de vulnerabilidad.

“Qué pena que de verdad te aproveches de la situación de lo mal que estoy por estas cosas”, le responde Flor de María.

“Uno cuando quiere ayudar lo hace de todo corazón, sin pedir fotos. Eso está mal”, agregó la joven a este sujeto que solo se identificó como Nicolás Andrade.

Sin embargo, el noticiero de Latina, averiguó el nombre verdadero de este sujeto y es Francisco Javier Vega Núñez, el cual lo obtuvieron al hacer una transferencia Yape. La estudiante está dispuesta a llegar a todas las instancias porque se siente acosada, burlada por el accionar de este sujeto que se aprovecha de su situación vulnerable.

El caso de Flor de María

Flor de María, de 24 años, estudia una carrera en universidad La Cantuta y contó su drama en el noticiero de Latina, luego que un huaico arrasara con sus pertenencias. Lo que más le preocupa a la joven es que ha perdido su DNI y los papeles de la universidad que la acreditaban a cursar el siguiente semestre. Además, ante esta situación en la que no tiene dinero, no sabe cómo seguir con su carrera universitaria.

“La mitad de mi casa está enterrada, mis documentos, mis papeles, mi DNI, todo se fue”, contó muy acongojada por esta situación.

“Yo lo que realmente quiero de todo corazón es que me saquen de aquí con mi mamá y mi hermano. Sufro de taquicardia y no quiero dejar a mi madre de la nada, le pido por favor que me ayuden, no quiero seguir en este trauma”, dijo ante las cámaras del medio nacional.

¿Dónde denuncio si soy víctima de acoso?

Puedes denunciar el hecho reuniendo la mayor cantidad de pruebas posibles ante la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la Policía Nacional del Perú. Llama gratis al 1818 o al número (01) 431-8898, envía un correo a divindat.depcpi@policia.gob.pe, o acude directamente al piso 9 de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), ubicada en la Av. España 323, Cercado de Lima. Otra opción es reportar el caso en Síseve.