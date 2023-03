Alianza Lima: Pablo Sabbag deslindó responsabilidad de Franco Saravia en el ‘blooper’ ante Sport Huancayo

Pablo Sabbag respaldó a sus compañeros Franco Saravia y Pablo Míguez tras errores claves en derrota ante Sport Huancayo. (Entre Bolas)

La racha de cuatro victorias consecutivas de Alianza Lima en el Torneo Apertura acabó el último fin de semana con una derrota en la ‘ciudad incontrastable’ frente a Sport Huancayo por 2-1. En los partidos que disputó en cancha, los bicampeones de la Liga 1 solo conocían de triunfos y el tropiezo ante el ‘rojo matador’ dejó algunas enseñanzas en el plantel, aseguró el delantero colombiano Pablo Sabbag.

El ´Jeque’ aseguró que si bien querían obtener una victoria para el gozo de los hinchas, este tipo de resultados sirven para corregir errores de cara a la fase de grupos en Copa Libertadores, que inicia durante la primera semana de abril.

“No siempre se va a ganar, obviamente que queremos hacerlo siempre, que el hincha esté acostumbrado. Desafortunadamente no lo pudimos conseguir y ya está, a pasar la página. También es bueno que pasen estas cosas para saber que estamos haciendo bien y que no. Mejor que pase ahora, sabiendo que viene la Libertadores y ahí no podemos cometer errores, tenemos que corregir esto”, indicó a la prensa tras el entrenamiento en Matute.

Sabbag Daccaret le brindó su respaldo a sus compañeros cuyos fallos tuvieron incidencia directa en el resultado ante el cuadro huancaíno, en este caso el portero Franco Saravia y el defensa Pablo Míguez.

“Conversamos, sabemos que en general no hicimos un buen partido como equipo. Los errores individuales siempre van a estar, creo que es normal en el fútbol que un compañero se equivoque y eso no quiere decir nada. Todos estamos prestos a cometer errores, somos un equipo, somos 11. Todos tenemos que empujar hacia adelante a cuando alguien se equivoca. Estamos todos juntos, un partido malo no va a cambiar nuestra mentalidad, nuestros objetivos”, agregó el futbolista de ascendencia siria.

“Por un error no se le puede quitar todo lo bueno que han venido haciendo en los otros partidos y todo el talento que tienen ambos. Yo también cometí un error, fallé una ocasión que pudo significar el empate”.

El portero 'regaló' el segundo a los locales por el torneo peruano. (Video: Liga 1 Max).

Además, refirió que la caída en Junín no es un ‘baño de humildad’, pues siempre fueron conscientes que aún queda más de la mitad del primer certamen del año.

“Siempre hemos mantenido la humildad, sabíamos que si bien antes de este partido llevábamos cuatro victorias seguidas no habíamos ganado nada, falta muchísimo torneo, estamos comenzando apenas”.

Sabbag apoya cambio de horario del partido contra Grau

El jugador ‘blanquiazul’ también fue consultado sobre el horario en el cuál se jugará el próximo partido de Alianza Lima (13:00 horas) por la primera fecha reprogramada del Torneo Apertura contra Atlético Grau, mostrando su apoyo a la decisión de la dirigencia ‘íntima’ de solicitar nuevamente el cambio de horario de dicho cotejo.

“Ojalá se pueda dar ese cambio de horario porque el calor es muy fuerte a esa hora, pero estamos mentalizados que, sea la hora que sea, tenemos que ganar porque somos Alianza, el equipo más grande y así tenemos que representarlo”, finalizó.

El pasado 4 de enero, conocida la programación inicial de la fecha 1, Alianza Lima pidió el cambio de hora pues se pactó para las 13:00 horas, algo que la Federación Peruana de Fútbol rechazó y mantuvo. Desde La Victoria aseguran que el horario elegido atenta contra la salud de los futbolistas y comandos técnicos, así como ‘El Niño Costero’. Piden que el evento deportivo se desarrolle a las 15:30 horas, al igual que el Atlético Grau versus Sport Boys de la décima jornada.