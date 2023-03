Rafael Cardozo se refugió en el trabajo luego de separarse de Carol Reali: “No fue fácil para mí”

Rafael Cardozo volvió a hablar de su separación de Carol Reali | Willax

Rafael Cardozo sorprendió a propios y extraños con sus declaraciones tras el fin de su relación con Carol Reali, quien además ha vuelto a creer en el amor y se luce al lado de su nueva pareja, André Bankoff. En un inicio, el brasilero dio una entrevista a Yaco Eskenazi para ‘Estás en Todas’ y causó gran revuelo con sus palabras.

Te puede interesar: Tepha Loza respaldó a su amiga Carol Reali y asegura que se guarda luto a quien se lo merece

Reveló algunos detalles de su separación, como la mudanza de ‘Cachaza’, quien se llevó todo del departamento que compartía, la pedida del anillo de compromiso y el ‘luto’ que cree que debió guardarle al separarse.

Recientemente, fue interceptado por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y volvió a referirse al tema. Aseguró que ya no tiene sentimientos por Cachaza y está feliz de que cada quien haga su vida. “No (siento nada por ella), eso ya está cerrado, tiene un punto final. Ella ya está haciendo su vida como quiere, yo estoy haciendo mi vida como la quiero. Creo que los dos estamos felices”, expresó.

Sin embargo, sorprendió al revelar que se aferró al trabajo para evitar pensar en el fin de su larga relación. “Yo me agarré también el trabajo porque no fue fácil para mí terminar mi relación y me agarre con el trabajo. Yo creo que me salió bien”, expresó.

Rafael Cardozo habló para 'Amor y Fuego'. (Willax)

Ya no cree en los lutos

En una primera entrevista, Cardozo señaló que Carol Reali debió guardarle luto, en referencia a no lucirse con una nueva pareja al poco tiempo de haberse separado, estas declaraciones sorprendieron a muchos. La brasilera comentó, en otro momento, que había vivido el luto durante la relación.

Te puede interesar: El legado de Tongo: a qué se dedican y quiénes son los siete hijos que tuvo con su esposa Gladys Lupinta

Sin embargo, parece haber cambiado de opinión. Esta vez, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ señaló que no existe el luto y que está bien lucirte con quien amas si en realidad te has enamorado, como parece estar la modelo.

“Yo también creo que no existe luto ah. Yo pienso que si te enamoras, te enamoras y punto. Yo creo que ella se enamoró es lo que da a entender. No veo mal como lo hizo, pero yo haría diferente”, señaló.

Incluso, señaló que lo que dijo fue porque considera que la reacción del público hubiera sido diferente si él se mostraba con una pareja luego de separarse de Cachaza. Además, aseguró que no se trata de un tema personal ni con su expareja, ni con el actual novio de ella.

Te puede interesar: Johanna San Miguel pide a las autoridades hacerse cargo de los daños ocasionados por el ciclón Yaku

“Yo creo que cada ser humano, cada persona hace lo que quiere de la vida. Mi tema no es con ella, ni con él porque no lo conozco, mi tema es con el mundo, el mundo está de cabeza. Pasó eso, ella fue y presentó una persona en un corto tiempo y está bien. Pero la pregunta es, si yo hubiera hecho lo mismo, ¿cómo me iban a juzgar?”, sentenció.