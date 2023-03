Peter Arévalo ponderó la labor de Tiago Nunes en Sporting Cristal: “Convenció al equipo de que sí se podía”

El relator ponderó el trabajo del entrenador brasileño en el cuadro 'celeste' tras clasificarlo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. (Video: ESPN Perú)

La última semana ha sido una de las más disfrutadas de parte del entorno de Sporting Cristal. Y es que el pasado jueves consiguió la ansiada clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores luego de imponerse por la mínima diferencia con el gol de Irven Ávila a Huracán de Argentina. Esto significó una enorme alegría para el club ‘cervecero’, que anteriormente había superado a Nacional de Paraguay y en la Liga 1 se mantiene en la lucha por los primeros lugares. En ese sentido, el periodista Peter Arévalo ponderó la labor del técnico Tiago Nunes por la inyección combativa y la confianza en su equipo para sacar adelante encuentros ante rivales que, en la previa, eran de mayor jerarquía.

Te puede interesar: Tiago Nunes y su pedido para que Sporting Cristal siga jugando la Copa Libertadores en el Estadio Nacional

“Habíamos dicho la semana pasada que Tiago le había agregado carácter al equipo. El carácter no es sinónimo de meter o de pegar, sino es afrontar esta serie (ante Huracán) como lo hizo Sporting Cristal. Y vuelvo a decir algo, porque muchas veces desde acá sale ese complejo de inferioridad cuando viene un equipo argentino. A Huracán se le agrandó demasiado y Cristal, a lo largo de los 180 minutos, creo que demostró con justicia que tenía que estar en fase de grupos de la Copa Libertadores”, fueron sus primeras palabras en el programa Equipo F de ESPN Perú.

De la misma manera, aseguró que el conjunto ‘rimense’ supo hacerle frente al ‘Globo’, que llegaba a ambos duelos (ida y vuelta) como el máximo favorito, en gran parte, por su actualidad en la liga ‘gaucha’. Además, reconoció que la directiva solo realizó dos fichajes de renombre. “Huracán, que decían que estaba invicto, un punto menos que el puntero, el vértigo, no le hizo un gol en 180 minutos a Sporting Cristal. El mérito de Tiago Nunes es haber convencido a este equipo, que solo tiene dos incorporaciones de afuera, Ignácio y Brenner, de que sí se podía”, comentó.

Te puede interesar: Sporting Cristal vs Huracán: Jesús Pretell analizó el decisivo partido por la Copa Libertadores

Pero eso no fue todo, ya que, Peter Arévalo resaltó la notable evolución de algunos futbolistas de Sporting Cristal como Jesús Pretell y Martín Távara. “Tiene jugadores que están demostrando un crecimiento importante a partir del buen estado atlético. A partir de que seguramente, cuando no jugaban con el anterior técnico, como que se dejaron estar y se abandonaron un poco. El estado atlético hoy y la estética de Pretell es distinta a la del año pasado y del anteaño pasado. Un jugador en su posición no puede regalar uno, dos o tres kilos porque va a llegar tarde a las jugadas, va a ser expulsado siempre. Con Tiago es otro jugador, uno que es insustituible”, dijo.

Jesús Pretell es el rostro visible de la mejoría de Sporting Cristal con Tiago Nunes. (Sporting Cristal)

“Imagínense que en el banco está Távara., que le da otra cosa al equipo. Cuando entra, le cambia la cara a Cristal, pero Tiago tiene su equipo titular”, agregó.

Te puede interesar: Tiago Nunes y Fernando Márquez fueron expulsados por discusión en Sporting Cristal vs Atlético Grau

Para finalizar, el relator dejó una cuestión al aire con respecto al equipo titular de Tiago Nunes en el conjunto ‘bajopontino’. “A Tiago le está resultado el replanteo. Contra Nacional volteó la serie, contra Huracán clasifica. ¿Cuál es el equipo base de Tiago?”, preguntó.

Influencia de Tiago Nunes en Sporting Cristal

Y es que Tiago Nunes asumió las riendas de la dirección técnica de Sporting Cristal en diciembre del año pasado. Con un panorama incierto ante las salidas de referentes como Horacio Calcaterra y Omar Merlo, los hinchas no tenían claro lo que podía ofrecer el equipo, viendo al mismo tiempo, que Alianza Lima y Universitario traían incorporaciones de jerarquía.

Sin embargo, el elenco no perdió ningún amistoso de pretemporada (tampoco el de la ‘Tarde Celeste’ contra Deportes Tolima). Por ello, los aficionados se ilusionaron, a falta de conocer la respuesta en las fases previas de la Copa Libertadores. Y en los cuatro partidos, ante Nacional de Paraguay y Huracán de Argentina, mostró un juego de igual a igual con mucha intensidad y consigna de ir en busca de la victoria.

Asimismo, Jesús Pretell pasó del ostracismo con Roberto Mosquera a ser el titular indiscutible como volante de marca para Tiago Nunes. De hecho, es este jugador el que refleja lo que pretende el DT brasileño. Los resultados salen a la vista aún con muchos partidos por disputarse en el año.