Paula Arias apareció con el rostro desencajado y llorosa en entrevista: no aclaró supuesta agresión de Eduardo Rabanal

Notoriamente afectada por la situación que vive, Paula Arias se presentó en el set de +Espectáculos para promocionar la nueva delantera de Son Tentación. Previo a ello, la cantante tuvo que responder a algunas preguntas de Jazmín Pinedo, quien le dio la libertad de explayarse solo si así lo desea.

Como se recuerda, el futbolista Eduardo Rabanal fue el que publicó un comunicado en su red social anunciando su separación con Paula Arias. Asimismo, volvió a pronunciarse para aclarar que no agredió a la salsera, como muchos vienen especulando.

Ambos comunicados sorprendieron a Paula Arias, quien hasta el momento no se había pronunciado al respecto y quería manejar su vida personal en privado.

“¿Cómo estoy? A Dios, gracias con salud, que es lo más importante, con fuerza siempre, dedicación y esfuerzo para seguir trabajando”, indicó Paula Arias, quien se disculpó por estar con la voz ronca. Esto debido al arduo trabajo que ha tenido con su grupo.

Jazmín Pinedo no pudo evitar decirle que tenía los ojos vidriosos, producto de los problemas que viene atravesando en su vida personal. “¿Es difícil trabajar cuando una no se siente bien, no?”, le preguntó la conductora.

“Es difícil trabajar, pero en realidad estamos viniendo de frente porque hemos tenido amanecidas del trabajo. Aparte la casa, el hogar, los hijos. ¿Se me ve bastante triste? Es complicado, pero como soy, muy aparte de ser cabeza de mi agrupación, soy cabeza de mi hogar, de mi casa”, indicó bastante cabizbaja.

Respecto al comunicado de Eduardo Rabanal, donde anuncia su ruptura con Paula; la cantante de salsa decidió responder. “Todo fue.. yo estaba en shock, todo fue de un momento a otro y, obviamente, me chocó bastante, pero no me gustaría hablar del tema. De mi parte no quisiera hablar ni comentar”, dijo con la voz quebrada.

Paula Arias apareció con el rostro desencajado en +Espectáculos.

¿La agredió?

Jazmín Pinedo le preguntó también sobre los rumores que indican que Eduardo Rabanal la habría agredido y esa era la razón de su ruptura. Paula Arias fue tajante sobre ese punto.

“No, menos, no quisiera ni siquiera mencionarlo. Muy aparte de eso, es algo privado, tengo hijos que ya están creciendo y quisiera evitarlo”, señaló la cantante, quien resaltó que la relación con el futbolista terminó de manera definitiva. Además, señaló que seguirá adelante con su agrupación.

“Definitivo, si obviamente, estoy en familia, enfocada. Mi vida persona me puede doler, me puede chocar, pero no tiene que ver nada con mi vida profesional”, concluyó Paula, quien después de ello, presentó a su grupo.

Por su parte, la cantante se solidarizó con la artista e indicó que no le haría más preguntas, pues la veía notoriamente afectada. “Nadie está libre de vivir una situación complicada. Lo ideal es levantase, porque nos vamos a caer millones de veces. Sobre todo por esas personas que nos están esperando en casa, esas que sí valen la pena”, dijo Jazmín.