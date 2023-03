Valeria Piazza y su esposo llevaron ayuda a damnificados de Río Seco, Cieneguilla

La exreina de belleza Valeria Piazza sorprendió a los pobladores de Río Seco, Cieneguilla, al llevarles ayuda tras ser fuertemente azotados por los huaicos. Ella y su esposo se unieron junto a jóvenes voluntarios para entregar víveres a los damnificados.

Te puede interesar: Leslie Stewart hizo un llamado a las autoridades por los damnificados de Jicamarca y Quebrada de Chilca

A través de sus redes sociales, Pierre Cateriano resaltó a su esposa Valeria Piazza por haberlo acompañado a esta iniciativa. En estos videos se ve a la pareja y a sus amigos organizándose de la comida que entregarán y los donativos. Además, trataron de llegar a los lugares más recónditos del lugar, donde se le terminó estancando la camioneta.

Sin embargo, pudieron solucionar el problema. Los donativos fueron llevados en una gran fila de carros y fueron entregados hasta que dio la noche.

Te puede interesar: Inicio de clases serán virtuales en regiones afectadas por lluvias y huaicos

Pierre Cateriano resaltó que en el trayecto, su esposa Valeria no dudaba en parar para entregarle un poco de comida a los perritos de la calle. El joven agradeció las muestras de apoyo y donaciones, además de la ayuda de sus compañeros.

Valeria Piazza se solidarizó con los pobladores de Cieneguilla.

De esta manera, Valeria Piazza y su esposo se sumaron a la gran cadena de solidaridad que se viene formando con los más necesitados. También fue el caso de la cantante Marisol, quien hizo lo propio en Lambayeque, lugar que también quedó azotado por las lluvias.

Te puede interesar: Río Rímac destruye casa de tres pisos y deja sin hogar a 30 personas en Chosica

“No hay agua, no hay luz, por favor, presidenta y congresistas, vengan hasta mi pueblo de Íllimo. La gente lo ha perdido todo, sus casas y sus sembríos. Ellos dicen que andan cocinando con agua de la lluvia y eso no puede ser posible”, dijo la artista mientras pedía a las autoridades que no se olviden de la población.

Karina Rivera pide por la gente de Chaclacayo

Este 20 de marzo, la conductora Karina Rivera hizo un enlace en vivo con ‘América Hoy’, donde pidió por la gente afectada de Chaclacayo. Como se sabe, este distrito ha sido perjudicado por los huaicos.

A través de una transmisión en vivo, la artista, que vive en el lugar, mostró cómo quedaron la casa de sus vecinos. Resaltando que hay casas cuyo primer piso quedaron totalmente enterrados.

Karina contó que es parte de un grupo que ayuda y se encuentra empadronando para que la ayuda llegue a buen puerto y de manera ordenada. Asimismo, contó que hay un centro de acopio y pidió visitar las páginas SOS Chaclacayo y Fueza Chacla.