Gianluca Lapadula destacado en once ideal de jornada 30 de Serie B tras doblete con Cagliari

Gianluca Lapadula fue destacado en once ideal de fecha 30 en Serie B tras doblete con Cagliari a Reggina. (Cagliari Calcio)

No cabe dudas de que el arranque del 2023 de Gianluca Lapadula viene siendo de ensueño. De hecho, es uno de los mejores jugadores peruanos que militan en el extranjero cuyo rendimiento ha sido de los más altos. Prueba de ello es que de los últimos ocho partidos disputados con Cagliari, anotó en seis de ellos y contribuyó en los resultados positivos de su equipo. En la reciente jornada 30, el delantero nacional marcó dos dianas en la goleada por 4-0 ante Reggina, un suceso que le valió para ser incluido en el once ideal de dicha fecha de la Serie B.

Te puede interesar: Gianluca Lapadula y su doblete en la goleada del Cagliari por 4-0 ante Reggina por la Serie B

Esta noticia fue dada a conocer por las redes sociales de la competición italiana, en la que destacaban a los jugadores que mejor desempeño tuvieron el último fin de semana. “Mucha, mucha calidad para el top 11 de la jornada 30 de la Serie B”, indica la publicación.

El equipo ideal que se menciona está compuesto por una alineación 4-4-2. En esa línea, el arquero elegido es el de Perugia, Stefano Gori. Le sigue la defensa, que está integrada por Gabriele Zappa de Cagliari, Valerio Mantovani de Ternana Calcio, Giovanni Zaro de FC Sudtirol y Tomás Esteves de Pisa. En cuanto al centro del campo, se encuentran Nicola Valente de Palermo, Tomasso Arrigoni de Como, Luca Tremolada de Modena FC y Matteo Tramoni de Pisa. Para finalizar, en el ataque está el delantero de la selección peruana, Gianluca Lapadula de Cagliari, junto a Albert Gudmundsson de Genoa.

Gianluca Lapadule en once ideal de la jornada 30 de Serie B.

Doblete de Gianluca Lapadula en Cagliari vs Reggina

Como se mencionó líneas arriba, el motivo por el cual Gianluca Lapadula se encuentra en el once ideal de la fecha 30 de la Serie B es por sus dos goles y asistencia en la victoria de Cagliari por 4-0 ante Reggina. El propio ‘Bambino’ abrió el marcador a los 11′, luego de recibir un centro de Paulo Azzi que al inicio no pudo conectar bien, pero que luego en el rebote la mandó al fondo de la red rival. De pronto, a los 43 minutos, el peruano tuvo una chance para convertir desde el punto de penal, la cual aprovechó con un disparo rasante al medio del arco defendido por Simone Colombi.

Te puede interesar: Gianluca Lapadula fue elegido mejor jugador de la fecha 29 en Serie B tras doblete y asistencia con Cagliari

Para el segundo tiempo, el conjunto de Cerdeña siguió mostrándose superior y fue el que más atacó lo largo de la contienda. Fue así como llegó el 3-0, por intermedio de un penal convertido por Marco Mancosu a los 63′. Y por si fuera poco, a los 93′ llegó el tanto definitivo de Cagliari. En este caso, ‘Lapa’ recibió un balón aéreo de Mancosu en área de Reggina y logró pivotear de gran manera con el lateral derecho Gabriele Zappa, quien llegó con convicción y colocó el 4-0 final.

Acciones, goles y asistencia del delantero peruano en triunfo del cuadro 'rossoblu'. (Video: Producto Peruano)

Con este resultado, el elenco ‘rossoblu’ escaló a la sexta casilla del certamen italiano con 45 puntos, los mismos que Pisa (5°), aunque relegado por la diferencia de goles. Además, si el campeonato terminara ahora, el equipo de Lapadula accedería a la fase preliminar de los ‘Play Offs’ del ascenso a la Serie A, aunque restan ocho fechas para conocer si será posible.

Halagos de Claudio Ranieri a Gianluca Lapadula

El entrenador de Cagliari, el histórico Claudio Ranieri, tuvo palabras de elogio hacia el ‘9′ de Perú, por su desempeño ante Reggina. “Lapadula es nuestro bombardero, se lo merece, lo está haciendo muy bien. Estoy feliz porque es un chico dorado”, dijo.

Te puede interesar: Selección peruana: Carlos Zambrano alabó virtudes de Gianluca Lapadula y lo calificó como un delantero “difícil”

De la misma manera, dejó en claro que tienen opciones de retornar a la Primera División. “Debemos continuar por este camino. No creo que acabe segundo, sería sensacional. Pero apuntemos al máximo, seguro que no me doy por vencido. Mientras tanto, los ‘Play Offs’ no están mal, nada se da por sentado y lo vimos hoy en Frosinone. Tienes que mantenerte siempre enfocado, dar lo mejor de ti”, sostuvo.

DATO:

Gianluca Lapadula fue convocado por Juan Reynoso a la selección peruana para los amistosos contra Alemania y Marruecos en Europa.