Árbitro de Copa Perú fue amenazado con un machete: sujeto tuvo que ser reducido para evitar tragedia

Ocurrió en Chanchamayo, en medio de fuertes discusiones por las decisiones del árbitro durante el partido. (Video: Canal N).

La Copa Perú 2023 inició sus partidos en la quincena de febrero y todos los equipos participantes luchan por un solo objetivo: buscar un cupo en la Liga 2 (Segunda División Profesional). Y es que a diferencia de otras ediciones que el campeón tenía acceso directo a la Liga 1, para esta temporada las reglas cambiaron. Sin embargo, los sucesos extraños y hasta violentos no dejan de ocurrir. En ese sentido, el último fin de semana se registró que un árbitro fue amenazado por un hincha que portaba un machete en un duelo que se llevó a cabo en Chanchamayo, Junín.

Fue a través del medio Canal N que se pudo conocer esta noticia, quien a través de su corresponsal en dicha ciudad, Giancarlo Bustamante, contó los detalles de este terrible hecho. “Se pudieron observar a los dirigentes de los Germoplasma y Sporting Foca, en donde ingresaron unos hinchas que intentaron golpear al árbitro cuando estaban desarrollándose los últimos minutos del partido de Copa Perú en la tercera etapa distrital en el Estadio Municipal de San Ramón”, fueron las primeras palabras del periodista.

A esta información se le suma que en el recinto deportivo no habían mallas en los alrededores del campo de juego, por lo que estaba expuesto a cualquier tipo de invasión de parte del público espectador. Pero eso no fue todo, ya que el comunicador indicó que no existían las garantías para que este encuentro se lleve a cabo. “El público y la afición ha podido ingresar con total facilidad. Tampoco se dieron las garantías respectivas. No hubo presencia de policías ni serenazgos para que puedan intervenir en esta oportunidad”, agregó.

De la misma manera, Bustamante manifestó haberse contactado con el presidente de la liga distrital, Juan José Ludueña Orihuela, quien le había asegurado que dicho sujeto no había entrado al estadio por los accesos autorizados, sino más bien por zonas aledañas que colindan con el mencionado escenario.

Y es que Sporting Foca se enfrentaba a club Germoplasma en la tercera etapa distrital de la Copa Perú. El Estadio Municipal de San Ramón era el escenario donde el segundo equipo en mención hacía de local, aunque terminó cayendo por 2-0. Justo después de que el árbitro pitó el final de la contienda, la molestia se apoderó de los fanáticos de Germoplasma, que no dudaron en invadir el campo para tratar de agredirlo, por lo que tuvo que ser arropado por sus colegas asistentes y también por otras personas que se encontraban cercanos a él.

De pronto, un sujeto se dirigió donde se ubicaba el colegiado, sacó un machete y empezó a perseguirlo, pero luego fue retenido por otro árbitro. Aparentemente, esta persona habría estado bajo los efectos del alcohol y contenido por otros sujetos, hasta que finalmente el suceso no llegó a mayores, en lo que podría haber significado una espantosa tragedia.

Un hincha de Germoplasma quiso agredir al árbitro de Copa Perú mientras era contenido. (Fiesta Deportiva)

Suceso similar de Germoplasma

Según lo que Giancarlo Bustamante pudo averiguar, no es la primera vez que el club Germoplasma protagoniza este tipo de acciones. El año pasado, los dirigentes, cuando el equipo se encontraba en la etapa provincial, ocurrió un hecho bastante similar, de ahí que hayan realizado un pedido a los altos mandos de la Copa Perú para que no se disputen más partidos en al Estadio Municipal de San Ramón en condición de locales, en cambio sí como visitantes.

Empero, las autoridades le dieron una segunda oportunidad para que alberguen encuentros como dueños de casa. Aunque esto cambiaría a raíz de este intento de agresión con machete contra el árbitro. Asimismo, se espera que en los próximos días u horas se conozcan las sanciones correspondientes. Evidentemente, el simple hecho de que sea un acto repetitivo, invita a pensar que el castigo podría ser muy severo, como quitarles la localía, jugar sin público o incluso, que puedan ser descalificados del certamen ‘incaico’.