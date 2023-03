Tiago Nunes y su pedido para que Sporting Cristal siga jugando la Copa Libertadores en el Estadio Nacional

Tiago Nunes quedó encantado con el ambiente vivido en el Estadio Nacional (Twitter).

Sporting Cristal clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras vencer como local 1-0 a Huracán. En medio de la alegría, a los ‘celestes’ les surge la duda de donde albergar sus partidos como local, ya que el Estadio Nacional no estará disponible los próximos meses debido a que pasará por una serie de remodelaciones de cara al Mundial Sub 17, que se realizará en Perú. En este contexto, su técnico Tiago Nunes, pidió a las autoridades responsables retrasar el inicio de las obras, pues considera clave para su equipo el jugar de local en un escenario con las condiciones del ‘Coloso de José Días’.

“Quisiera hacer un llamado a las autoridades para que se puedan hacer los esfuerzos para que Sporting Cristal pueda jugar en el Estadio Nacional, tenemos una relación importante con este estadio. Tenemos que priorizar el bien del fútbol peruano”, declaró en conferencia de prensa”.

Cabe señalar que, los otros estadios ubicados en Lima que cuentan con el permiso de Conmebol para albergar un partido internacional son el Monumental y el Alejandro Villanueva, para utilizarlos, los ‘cerveceros’ deberán negociar con Universitario de Deportes y Alianza Lima respectivamente.

La hinchada de Sporting Cristal llenó el Estadio Nacional para apoyar a su equipo ante Huracán (Twitter: Diego Miranda).

Recordemos que la última vez que Sporting Cristal fue local en el Estadio Monumental fue el 25 de junio de 2022 cuando venció 1-0 a Alianza Atlético por el Torneo Apertura. En aquella ocasión, utilizaron el ‘Coloso de Ate’ debido a que el Alberto Gallardo fue clausurado. Por el mismo motivo, el 9 de julio fueron locales en Matute, en el triunfo 4-3 sobre Sport Huancayo en el Torneo Clausura.

No es la primera vez que los del Rímac se ven impedidos de utilizar el Estadio Nacional para jugar un torneo internacional. Esto también ocurrió durante su campaña en la Copa Sudamericana 2019, ya que ‘La casa de la selección’ se estaba empleando para los Juegos Panamericanos Lima 2019. Ante esta situación, los ‘celestes’ fueron locales en Matute, donde llegaron a octavos de final y vencieron a Unión Española (3-0) y Zulia (3-2).

Sporting Cristal venció 1-0 a Huracán en el partido de vuelta de la Fase 3 y clasificó a la etapa de grupos de la Copa Libertadores

“Quiero agradecer a toda la hinchada”

Al finalizar el partido, Tiago Nunes se mostró muy eufórico y agradeció el aliento de la hinchada ‘celeste’, la cual nunca dejó de alentar y empujó a su equipos hasta el último minuto, cuando encontraron el gol de la victoria:

“Cuando me llamaron de Sporting Cristal nunca dudé en tomar la decisión, sé que se trata de un club histórico y una gran hinchada. Hoy me voy feliz porque la gente se fue feliz. Tengo que darle un agradecimiento especial a toda la gente que vino. A los que no también. Todos se han emocionado con este equipo y es un orgullo ser parte de este club. Gracias por esta oportunidad, de vivir una experiencia como esta”, resaltó.

Sporting Cristal venció 1-o a Huracán en el partido de vuelta de la Fase 3 y clasificó a la etapa de grupos de la Copa Libertadores

“Le inculqué a mi equipo una mentalidad ganadora”

Tiago Nunes sabe lo que es el éxito internacional, ya que ganó la Copa Sudamericana con Atlético Paranaense en 2018. El técnico brasileño afirmó que trata de transmitirle a sus dirigidos dicha hambre de éxitos, en especial a los valores más jóvenes como Jhilmar Lora, Jostin Alarcón y Adrián Ascues:

“Yo estoy acá con la mentalidad ganadora, queremos contagiar esa mentalidad a la juventud y demostrarles de que sí es posible. Ahora estamos en fase de grupos. Será difícil, son cuatro equipos, tenemos que mantener los pies sobre la tierra. Para pasar tenemos que ser mejor que dos equipos, pero hoy solo quiero disfrutar. Debemos tener el perfil bajo. Hace tiempo que no se pasa a octavos. Ahora nos toca a Atlético Grau y desde mañana ya vamos a pensar en ellos”, finalizó.