Por qué Karen Schwarz prefería no responder cuando Rodrigo González la atacaba, según Samuel Suárez

Samuel Suárez reveló por qué Karen Schwarz se quedaba callada cuando la insultaban en TV. Instarándula.

Samuel Suárez, el creador de ‘Instarándula’, fue por muchos años reportero de Latina TV. Incluso, llegó a trabajar en ‘Modo Espectáculos’, fenecido programa que conducía Karen Schwarz. En su plataforma digital, el popular ‘Samu’ se refirió a la entrevista que la exreina de belleza concedió a Lizbeth Cueva, en donde habló sobre los insultos y fuertes críticas que recibió en el pasado.

Te puede interesar: Karen Schwarz, su mala experiencia en el Miss Perú y cómo ganar la corona afectó su salud mental

El periodista de espectáculos indicó que, aunque la exmodelo jamás se refirió a Rodrigo González durante la conversación, era más que evidente que estaba hablando sobre ‘Peluchín’, a quien denunció por violencia psicológica en el 2020 y a finales del 2022.

“Había varias cosas donde yo sentí que Karen se refería a Rodrigo González, pero ella nunca dijo nombres. Tampoco es que Lizbeth le haya preguntado, fue muy profesional y dejó que fluya. No lo menciona, pero por ahí deja sus mensajitos”, precisó para luego informar que trabajó en algún momento con la ex Miss Perú.

Karen Schwarz recordó su carrera artística en entrevista con Lizbeth Cueva.

Según Samuel Suárez, él jamás ha tenido una relación muy cercana con Karen Schwarz cuando ambos laboraban para Latina TV. Sin embargo, sí era testigo de los enfrentamientos que la exreina de belleza tenía con ‘Peluchín’ y otras figuras del medio televisivo.

Te puede interesar: Rodrigo González y Karen Schwarz, la historia de cómo inició la rivalidad entre ellos y que terminó en un juicio

“Yo sí sentí que ella perdió su voz por unos temas. Yo creo que si tú decides ser conductora de un programa de espectáculos, donde hay que opinar de diferente más temas sobre otras personas, si te cae tienes que saber responder, lo hacen todos. Pero en el caso de Karen fue distinto. Ella siempre se ha cuidado mucho de los haters, de la gente que la atacaba directamente. Muchos la chancaban y ella no respondía”, indicó.

El popular ‘Samu’ reveló que Karen Schwarz prefería quedarse callada porque era imagen de grandes marcas y, en caso se metiera en un pleito mediático, era posible que ya no encajara en el perfil que buscaban las empresas.

“Ella era Miss Perú y, por ende, marcas grandes se le acercaban. Se la llevaban a hacer comerciales a México, por allá y por aquí. Obviamente, había un montón de dinero de por medio. Tenía convenios como imagen de marcas por mucho tiempo. Laboralmente, le iba muy bien, pero eso la limitaba a desarrollarse como conductora de espectáculos”, explicó.

El popular 'Samu' se refirió a la reciente entrevista de Karen Schwarz con Lizbeth Cueva.

No cree que Rodrigo González sea el culpable

Samuel Suárez no considera que ‘Peluchín’ sea el principal responsable de que Karen Schwarz haya perdido su voz. Precisó que fue ella quien permitió que Rodrigo y otras figuras se aprovecharan de su silencio para continuar criticándola, incluso cuando ella tenía los medios para defenderse.

Te puede interesar: Rodrigo González habló sobre Karen Schwarz tras verla llorar en entrevista: “Ella intentó meterme preso”

“Criticaba que llegaba, critica que se guardaba. No respondía como lo haría cualquier persona que se dedica al espectáculo. Ella se lo guardaba y eso originó muchos problemas (...) La dañaban, ella llevaba una mochila grande encima por tener no voz, pero ella solita decidió no tenerla”, manifestó.

Rodrigo González en 'Amor y Fuego'

Su sincera opinión sobre Karen Schwarz

El periodista Samuel Suárez contó que llegó a conocer un poco más a Karen Schwarz cuando se quedaban conversando sobre diversos temas de la vida, luego que finalizara la transmisión en vivo de ‘Modo Espectáculos’.

“No tengo el concepto de ella como una mosca muerta, como tanto le dicen. La sentí una persona bastante real, pero con problemas para expresarse debido a la carga que tenía por el tema de las marcas (...) Yo tengo el mejor concepto de ella como madre, como ser humano, como persona hasta el día de hoy. No la frecuento, pero me llevé un lindo concepto de ella en ‘Modo Espectáculos’”, resaltó.

“Yo creo que si Karen hubiera aprendido a tener una voz y hubiera salido a la primera, a decir ‘qué pasa acá’, si hubiera tenido la valentía de decir ‘ok, puedo perder una marca, pero me defiendo’, las cosas hubieran sido diferentes. Espectáculos es una selva completa y si no sabes defenderte, te van a comer viva”, agregó.