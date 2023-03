Rodrigo González felicitó a Alejandra Baigorria por adquirir departamento al lado de Said Palao. | Amor y Fuego.

Durante la reciente emisión del programa ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González y Gigi Mitre se animaron a opinar sobre la nueva vida que va a iniciar Alejandra Baigorria al lado de Said Palao, pues ambos anunciaron que se mudarán juntos.

Te puede interesar: Alejandra Baigorria y Said Palao presumen su nuevo hogar: “Los sueños se logran”

A través de su cuenta de Instagram, los excompetidores de ‘Esto es Guerra’ sorprendieron a sus seguidores al señalar que habían comprado un departamento juntos, lo que los llevaría a iniciar una nueva etapa.

Este anuncio no pasó desapercibido por Rodrigo González, quien no dudó en dar a conocer el cariño especial que siente por Alejandra Baigorria, pues la modelo desde que ingresó al mundo de la televisión no ha dejado de trabajar, llegando a sacar su propia marca de ropa y abriendo tiendas en diferentes puntos de Gamarra.

Te puede interesar: Alejandra Baigorria se pronunció tras las declaraciones de Brenda Zambrano, expareja de Guty Carrera

“Said debe decir ‘nos tienen bronca en AyF, pero a nosotros nos cae bien Alejandra, le tenemos cariño aquí en la casa porque es chambera, trabajadora, apasionada, que ha salido adelante sin victimizarse. Es una mujer fuerte, pero tiene un tema que es su talón de aquiles, el de ella es el amor”, comentó.

Asimismo, el conductor de ‘Amor y Fuego’ señaló que no tiene nada contra Said Palao; sin embargo, desde que salió el ampay en que agarra de la cintura a una mujer, para luego acercarse a su cuello, lo tienen constantemente en la mira.

Te puede interesar: Rodrigo González contó anécdota con ‘Tongo’ y se despidió del cantante elogiando su talento

“Contigo (Said) todo iba bien, hasta que ella se fue de viaje y no sabíamos que se habían separado, a nosotros nos pareció una falta de respeto (las imágenes), no es que nos caigas mal, pero ya tenemos ojo contigo”, resaltó.

En ese sentido, Rodrigo González le pidió al exchico reality que valore a Alejandra Baigorria, especialmente porque se merece todas las buenas cosas que le ha pasado a lo largo de su vida.

Alejandra Baigorria y Said Palao ya tienen su nuevo hogar. Instagram

“Alejandra se merece lo mejor, que cada adorno que está en esa casa se lo merece. Ojalá sepas valorar eso”, resaltó el conductor de televisión sobre la modelo.

Finalmente, el conductor de ‘Amor y Fuego’ le deseó la mejor a la pareja en la nueva etapa que van a empezar juntos, esperando que las imágenes que protagonizó Said Palao a fines del 2022 no se vuelva a repetir.

“Les deseamos lo mejor, que sean muy felices y que ojalá eso que pasó no se repita, ya depende de tus parámetros y tu paciencia “, sentenció