Pedro Suárez Vértiz dedicó columna póstuma a Tongo: “Qué buen hombre, por Dios”

Pedro Suárez Vértiz se despidió de Tongo en su columna diaria.

El viernes 10 de marzo, en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, el cantante peruano Tongo perdió la vida tras luchar contra la insuficiencia renal, diabetes y cáncer que padecía. Se fue a los 65 años. A una semana de su fallecimiento, Pedro Suárez Vértiz le dedicó una columna póstuma.

El exvocalista de Arena Hash recordó la vez que conoció a Tongo en ‘El Francotirador’, recordado programa de Jaime Bayly. Ambos se cruzaron tras bastidores y conversaron por unos minutos. Dicho tiempo fue suficiente para que Pedro tenga el mejor concepto de ‘Le Tongué’.

“Qué buen hombre, por Dios. Jamás me topé con un artista más ingenuo e inocente que Tongo, y vaya voz que tenía. Talento que su hija heredó felizmente”, mencionó el compositor en redes.

La columna que Pedro Suárez Vértiz le dedicó a Tongo.

Tras ello, Pedro Suárez Vértiz le pidió a sus seguidores que no dejen de escuchar la música de Cinthia Gutiérrez, hija menor del fallecido artista nacional y quien busca llevar la ‘Pituca’ al Festival Viña del Mar 2004 en honor a su padre. “Apoyemos a la hija de Tongo, y que Dios lo tenga en su gloria”, sentenció.

Pedro Suárez Vértiz también compartió una divertida anécdota que el mismo Tongo contó en el programa de Bayly. Se trató de la vez que el intérprete de ‘Me estoy enamorando’ le presentó a su esposa Cynthia Martínez y a su hijo Salvador.

“Su esposa es igualita a la chica que bailan en Asia, una pituca completa, blanquita, alta y bonita. Me quedé sorprendido. Tiene una linda familia. Su señora es más alta que él, así son las pitucas. Tiene todas la cualidades de una pituca: su color, su altura y peso, es delgada. No la he pesado, pero se ve que es delgado. Le canté a su familia ‘La Pituca’ en inglés”, señaló Tongo años atrás.

Tongo habló sobre Pedro Suárez Vértiz. Frecuencia Latina / El Francotirador

La muerte de Tongo

José Abelardo Gutiérrez Alanya, el popular Tongo, sufría de diabetes. Dicha enfermedad hizo que tenga varias descompensaciones a lo largo de sus últimos años. A consecuencia de este mal, desarrolló insuficiencia renal. En el 2023, trascendió que padecía también de cáncer, pero sus familiares jamás quisieron dar detalles de su neoplasia.

El viernes 10 de marzo, su hija Cinthia Gutiérrez informó que su padre había fallecido ese mismo día, alrededor de las 17:00 horas. Trascendió que ‘Le Tongué’ fue trasladado al Hospital Nacional Arzobispo Loayza para que se le realizara una diálisis.

“Las personas especiales nunca mueren, permanecen en nuestros corazones y memoria, fuiste un gran padre, el mejor, llenaste de alegría a muchas personas, jamás serás olvidado, ahora es momento que vueles alto y cantes allá arriba en el cielo, yo lo haré desde aquí por ti, te amamos por siempre papito”, escribió la joven en su cuenta de Instagram.

Tongo falleció a los 65 años.

¿Dónde están los restos de Tongo?

El lunes 13 de marzo, los siete hijos de Tongo y la esposa del mismo, Gladys Lupinta, se despidieron del cantante peruano por última vez. La hija menor del clan Gutiérrez, Cinthia, no pudo contener el llanto al despedirse de su padre.

Los restos de Tongo están enterrados en el cementerio Campo Fe de Huachipa.

Restos de Tongo fueron enterrados este lunes 13 de marzo. Prensa Tongo.

