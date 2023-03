Las otras víctimas de los huaicos: mascotas son abandonadas en inundaciones y esperan el regreso de sus familias

El periodista Leonardo Cabrera compartió unas imágenes de las otras víctimas de los huaicos y lluvias que también necesitan apoyo en Lima y provincias.

La desesperación de las familias por el incremento de las lluvias que activaron las quebradas en Lima y provincias causando que los ciudadanos busquen escapar de las masas de lodo e inundaciones. Con lo que tenían puesto, y algunas pertenencias en bolsas o mochilas, estos compatriotas lucharon contra los fenómenos naturales para sobrevivir y hallar un lugar seguro.

Las casas derrumbadas y tragadas por las corrientes de los ríos han dejado sin hogar a los peruanos afectados por el paso del ciclón Yaku en el Perú. Aunque un gran número de damnificados han recibido la ayuda de autoridades de manera temporal, no se expone a gran magnitud a las otras víctimas, las mascotas.

Mascotas también sufren por el incremento de los ríos y activación de los huaicos en el Perú. (Infobae/Paula Elizalde)

Una ruta que realizó Infobae al borde del río Chillón antes de su desborde dejó ver cómo los vecinos del asentamiento humano Brisas del Malecón Chillón iniciaban sus labores de limpieza sin dejar de lado a sus perros y gatos que se agrupaban para no ser arrastrados por las corrientes.

Algunos ciudadanos que fueron testigos de cómo sus pertenencias eran sepultadas bajo el barro, solo les quedó aferrarse a esos pequeños seres, sus compañeros incondicionales que, pese al difícil momento que están atravesando, no se separan de ellos.

Una mascota caminando por el borde del Río Chillón. (Infobae/Paula Elizalde)

Aunque esta figura la registramos en una de las áreas afectadas por el desborde de los ríos, en otros puntos de colapso se han grabado imágenes de los escombros que ha dejado el paso de los huicos, y con ellos, perros y gatos que han sido abandonados por sus dueños.

El periodista Leonardo Cabrera compartió un video de su camino por las zonas azotadas por el ciclón Yaku, haciendo un llamado para que no se olviden de estas mascotas que, sin pedir nada a cambio, dan su amor de manera incondicional.

Las mascotas buscan refugios entre los escombros que dejan las lluvias en las zonas más frágiles cercanas a los ríos en Perú. (Infobae/Paula Elizalde)

“No los abandonen. Yo sé que las circunstancias soy muy difíciles, a veces no tenemos ni para comer con todo lo que está ocurriendo. No abandones a tus mascotas por nada del mundo. Ellos no tienen la culpa de lo que estamos viviendo. Seguirán esperándote allí, en casa, creyendo que regresarás para darles amor y cariño”, mencionó el hombre de prensa en las redes sociales.

El instinto de estos animales los lleva a permanecer en el área que conocen, con la esperanza de que sus dueños vuelvan por ellos. Aunque no es una zona segura, estos se mantienen vigilantes a su retorno.

Mimi acompañó a sus dueños durante las limpiezas de la vivienda antes del desborde del Río Chillón. (Infobae/Paula Elizalde)

Pese a esos casos de personas que solo se preocuparon por recoger los pocos bienes que pudieron salvar, así como poner a salvo a sus familiares, otros vecinos tomaron en brazos a sus mascotas para que sean refugiados en las carpas que han instalado en algunos distritos para protegerlos de las lluvias que aún persistirán, de acuerdo a los pronósticos de Senamhi.

Al igual que los damnificados, estos perros, gatos y animales de gran tamaño, como vacas, necesitan el apoyo para obtener alimento, agua y atención médica de veterinarios.

Una mujer y su mascota en el refugio habilitado por la Municipalidad de Comas para los vecinos del Río Chillón. (Infobae/Paula Elizalde)

Gracias a los reportes que se han difundido por los medios de comunicación, se informó que algunos animales en las chacras al interior del país fueron arrastrados por las grandes masas de barro que se fueron formando por las lluvias.

Las redes sociales también se han convertido en una importante herramienta para que los ciudadanos compartan fotografías de sus mascotas que desaparecieron a causa de las inundaciones y huaicos. Con difundir esos datos ya estamos apoyando a esas familias para que se vuelvan a reunir con sus pequeños integrantes.