Jorge Chávez Cresta estuvo durante lectura del golpe de Estado de Pedro Castillo, afirmó exsecretaria de Bobbio

Jorge Chávez estuvo en el Ministerio de Defensa durante lectura del golpe de Estado de Pedro Castillo, afirmó exsecretaria de Gustavo Bobbio

Luego de conocerse que el actual ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, estuvo presente en las oficinas de esa misma cartera el día siete de diciembre de 2022, siguen saliendo más revelaciones. Esta vez, Lina Sánchez Kamada, exsecretaria del extitular Gustavo Bobbio, brindó más detalles de esa reunión.

Te puede interesar: Jorge Chávez Cresta confesó que asistió al Ministerio de Defensa el día del golpe fallido de Pedro Castillo

En principio, mencionó que no puede precisar las horas que estuvo el ahora titular de esta cartera y tampoco quién fue la persona que le hizo ingresar a las instalaciones. “No le puedo decir exactamente el tiempo que ha estado, mucho más de (una hora), porque él ha estado durante la lectura de Castillo y el tiempo que ha bajado (...) con el general Bobbio”, afirmó a Willax.

Sin embargo, en sus declaraciones el ministro mencionó que no visualizó el mensaje del expresidente Pedro Castillo, porque ya se había despedido; es decir, habría dos versiones. Y negó que estuvo para “confabular” con el gobierno en ese momento.

Ministro Jorge Chávez estuvo en el Ministerio de Defensa.

La exsecretaria también precisó que el ministro se apareció, pero dijo que tendría que preguntar al comandante Omar Palacios, jefe de Seguridad. “Entraron de frente, conversaron, no sé de qué conversaron. Después, salieron Chávez Cresta con el general Bobbio y le dijo: ‘Bueno, no tengo nada que enseñarte y los dos se dirigieron al ascensor’”, señaló.

Confesión de Chávez Cresta

Chávez Cresta confesó haber asistido al Ministerio de Defensa, pero por llamado del entonces titular Bobbio. En ese momento, indicó que cuando llegó a las instalaciones le hicieron pasar y se encontró con la secretaria.

Te puede interesar: Ministro de Defensa señala a los alcaldes y gobernadores como los encargados de aplicar los planes de contingencia

“Yo estuve el 7 de diciembre en el Ministerio de Defensa porque me llamó el general Bobbio porque quería saber algunos aspectos de yo como ministro de Estado había tenido con él. A mí me invitó el propio exministro Bobbio. Llego al piso del Ministerio de Defensa y me hacen pasar. En ese momento, no estaba (Gustavo Bobbio). He saludado a la secretaria y esperé tres minutos en una salita de acuerdos. No estaba acompañado de nadie”, afirmó.

Jorge Chávez Cresta

Asimismo, contó que la cita fue a las nueve de la mañana, pero se reunieron a las 10. En la conversación que obtuvieron le precisó que “no desea participar en nada”, pero que ante cualquier pregunta que necesite, le podría “apoyar”.

Una interpelación

El legislador de Renovación Popular, Jorge Montoya, dejó la posibilidad de presentar una moción de interpelación en contra el titular Chávez luego de conocerse que estuvo en las instalaciones del sector el mismo día del mensaje del 7 de diciembre.

Te puede interesar: Roberto Sánchez entrega su pasaporte tras aprobarse solicitar su impedimento de salida del país

“Vamos a esperar que la Fiscalía se pronuncie, si considera que ha sido cierto y tiene fundamentos para investigar actuaremos. Si confirma un acto de esta naturaleza tendría que llevarse a la censura, pero el procedimiento es pasar por la interpelación”, señaló.

Por su parte, el parlamentario José Cueto afirmó que votaría a favor de una eventual censura, no solo por el fallecimiento de los seis soldados en el río en Ilave (Puno), sino también porque “no es el indicado para estar al frente” de la cartera.

Además, se mostró seguro que será interpelado y procederá su censura, debido a que varias bancadas se han mostrado a favor de la decisión. “(…) estoy seguro de que va a progresar. Creo que la censura se va a dar, si creo”, agregó a Canal N.