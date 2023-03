Jean Deza encara a Vanessa López por grabar sus llamadas: “Me hiciste una trampa”. | Amor y Fuego.

Jean Deza salió a aclarar que relación tuvo con Vanessa López luego que la modelo saliera a decir que rechazó hasta en dos oportunidades al futbolista, además que terminó su amistad con él porque se dio cuenta de que el jugador del Cienciano todavía se encontraba enamorado de Gabriela Lava.

Por este motivo, la expareja de ‘Tomate’ Barraza grabó una de las últimas conversaciones que tuvo con el futbolista, dejando entrever que él le mintió cuando le dijo que ya había superado su anterior relación, exponiéndolo en ‘Magaly Tv: La firme’.

Sin embargo, esto no fue tomado a bien por Jean Deza, quien hizo su descargo a través de TikTok, donde subió un audio en el que encara a Vanessa López por dejarlo mal a nivel nacional, por lo que se muestra bastante alterado.

“¿Para eso me llamaste, para grabarme las conversaciones? Te estoy preguntando, te contesté de buena onda, conversamos bien”, se le escucha decir al popular ‘ratón’ con una voz algo alterada. “Sí, yo sé”, le responde a la modelo. “¿Entonces por qué me grabaste las conversaciones, tú crees que yo he grabado la conversación cuando te pusiste a llorar?”, le increpa el futbolista.

Asimismo, el jugador del Cienciano le reclama a la ex de ‘Tomate’ Barraza por haberle mentido, pues ella le escribió pidiéndole que le responda de manera urgente el celular, además de decirle que en ese momento se estaba yendo a una reunión con sus amigas y que al programa de la ‘Urraca’.

Finalmente, Jean Deza le deja en claro a Vanessa López que nunca la va a amar como lo ha hecho con Gabriela Lava, por lo que le pide que no se vuelva a comunicar con él ya que no desea saber nada de ella en lo que le resta de vida.

Jean Deza también envió un comunicado a través de su cuenta de TikTok, donde deja en claro que todavía no mantiene una relación con Gabriela Lava, pero admite que aún se encuentra enamorada de ella y que se encontraba trabajando para recuperar su amor.

“Quiero dejar en claro que no he regresado con Gabriela, que traté y quiero solucionar mis temas con ella, que aún la ama. Quise y traté de olvidarla en su momento, pero el sentimiento es más grande. Por eso la busqué, hoy solo quiere que acabe este pleito”, indicó.

En otro momento, asegura que Vanessa López le tendió una trampa junto al programa de Magaly Medina para dejarlo mal frente a televisión nacional, esto pese a que intentó quedar bien con la modelo.

“Quise cerrar bien el tema con Vanessa López, por eso accedí a contestarle la llamada, ya que me dijo que era urgente. Nunca muestran los audios completos y dan a entender otras cosas. Me hicieron una trampa juntos con los del programa. Mi intención solo fue aclarar y quedar bien con ella”, indicó.