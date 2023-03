González Izquierdo sobre ciclón Yaku: “Dina Boluarte debe hacer transferencias ahora mismo a damnificados”

Residentes transportan un mototaxi a través de una zona inundada por efecto ciclón Yaku, en Piura, Perú, el 11 de marzo de 2023. REUTERS/Sebastian Castañeda

El economista Jorge González Izquierdo pidió al premier Alberto Otárola que se entregue lo más pronto posible bonos a los damnificados por los huaycos provocados por el ciclón Yaku. En esa línea, criticó que se brinde un seguro agrario, prometido por el gobierno de Dina Boluarte.

“Entonces acá eso del seguro agrario está bien pero a mediano plazo. Pero ahora lo que se necesita, señor Otárola, no es vender imagen. Ahora lo que se necesita es actuar rápida y efectivamente”, señaló en entrevista con ‘Al Estilo de Juliana’.

El especialista aseguró que es urgente la entrega de un bono para los afectados por el ciclón Yaku, ya que con ese monto podrían recuperar su capacidad para alimentar a sus familias, así como cubrir gastos por enfermedad, que son causados por el fenómeno climatológico.

Además, con un bono también podría ayudarse a los microempresarios para que obtengan liquidez y puedan pagar sus deudas. De esta forma, no se rompería la cadena de pago y la economía no se vería afectada.

Recomendó al ministro de Economía del gobierno de Dina Boluarte que no incremente el gasto público, sino que quite el presupuesto destinado para consultorías y lo destine para ayudar a los más afectados por las intensas lluvias.

“(Sugiero) sacar recursos donde no se necesita gastar y gastar en estas causas que ahora se necesitan”, dijo.

Pidió al gobierno de Dina Boluarte que actúe rápidamente con la entrega de los bonos porque los damnificados necesitan dinero para acceder a alimentos.

“Esas transferencias deben hacerse rápidamente y en el muy corto plazo”, afirmó.

Respecto a las personas que no acceden a alimentos, el economista citó los resultados del último informe de la Food and Agriculture Organization (FAO) de la Organización de las Naciones Unidas, publicado en 2021, que reveló que en el Perú el 20% de personas vive en condición e inseguridad alimentaria grave. Es decir, no comen.

“Dicen del Perú que más de 16 millones de personas, el 50.5% de la población peruana, está en situación de inseguridad alimentaria moderada y 6 millones 800 mil personas en inseguridad alimentaria grave, que no comen, se mueren de hambre. Hoy el 20% de la población del Perú”, explicó.

Respecto a lo que sucederá en los próximos meses, González Izquierdo aseguró que habrá una inflación en la economía peruana, pero sobre todo en los precios de los alimentos durante el mes de marzo.

Criticó que las autoridades no hayan previsto los efectos del ciclón Yaku, después del Fenómeno del Niño Costero, ocurrido en 2017. A raíz de este evento, se ordenó la realización de varios estudios a cargo de la autoridad denominada Reconstrucción con cambios. Pero las investigaciones no habrían tenido un impacto en la ciudadanía.