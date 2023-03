Angie Jibaja es denunciada por robo e intento de asesinato: “Si me daba en la sien, estaría muerto”

Angie Jibaja es denunciada por el robo de la mascota de sujeto que supuestamente intentó violarla. (ATV)

“Es una adicta a las sustancias”. Víctor Marcos Zamora Pajuelo dio unas impactantes declaraciones al programa ‘Magaly TV, La Firme’. El sujeto, dueño del departamento donde vivía la exmodelo peruana en Miraflores, denunció a Angie Jibaja por los supuestos delitos de robo e intento de asesinato.

Según el denunciante, él acogió a Angie en su vivienda luego que esta fuera agredida físicamente por su expareja Ricardo Márquez. Dicho episodio violento sucedió en abril de 2020, cuando el hombre de 75 años disparó contra Jibaja en un arranque de celos.

“Un amigo me trajo a Angie acá, como si fuera una invitada. Se pelearon y él se fue, Angie se quedó sola. Me enteré que estaba mal. Le vimos hinchada, con pus, con una infección en todo el estómago. Le di antibióticos para tratar la herida. Se empezó a recuperar. Si yo no hacía eso, se moría”, expresó.

Angie Jibaja vuelve a recaer en las drogas.

Vivieron juntos durante seis meses, pero Zamora Pajuelo asegura que Angie Jibaja jamás dejó su adicción a las drogas. Además, la acusó de causar destrozos en su vivienda junto a sus amigos. “Los han botado múltiples veces y no se iban, han tirado pintura, barro”.

Episodio violento

El jueves 9 de marzo, protagonizaron un pleito que terminó en escándalo. Según Jibaja, Víctor Marcos la golpeó por negarse a tener intimidad con él e intentó violarla en el departamento donde convivían. El sujeto ha negado las fuertes acusaciones y ahora denuncia a ‘Chica de los tatuajes’ por, supuestamente, robarse a su can.

Reveló que, luego del enfrentamiento, Angie se retiró de la vivienda robándose a su mascota Bella y otras pertenencias de valor. El parte policial indica que “la señora Angie Jibaja dejó al can en la clínica veterinaria Walac, el 10 de marzo de 2023, para que lo atendieran. Dicha clínica le indicó (a los dueños) que la fémina recogió al can el sábado 11 de marzo y hasta ahora no lo devuelve”.

Además, Zamora Pajuelo aseguró que él jamás se fugó cuando la exchica reality llamó a la Policía para que fuera en su auxilio. Dijo que fue Angie quien, presuntamente, lo agredió esa noche, pues estaba bajo los efectos del alcohol y otras sustancias.

“Yo no escapé, yo no la agredí. Me golpeó, tengo moretones en el pecho, si me daba más arriba (en la sien), yo estaba muerto. Parecía un atento de homicidio porque ella no se veía la misma persona, está adicta a las sustancias”, relató.

Angie Jibaja fue denunciada por Víctor Marcos Zamora.

El hombre de 59 años denunció a la ‘Chica de los tatuajes’ en la comisaría de Miraflores. Tras ello, le envió un último mensaje:

“Yo nunca recibiré a Angie en esta casa. Si puedes, tú Angie, recupérate. Recupera tu vida, tu familia. Regresa a la perrita”.

La versión de Angie Jibaja

En su denuncia, Angie Jibaja acusó a Víctor Marcos Zamora Pajuelo de haberla agredido físicamente y de haber intentado violarla. Todo sucedió durante una reunión realizada en su departamento en Miraflores, la noche del jueves 9 de marzo.

“Comenzó a hostigarme de una manera muy egocéntrica con los siguientes términos: ¿yo he estado con las mejores mujeres del mundo, siempre todas dicen que soy el mejor teniendo sexo’, por lo que yo le dije ‘ya basta, no quiero nada contigo, nunca voy a estar contigo’. Fui a hablar con su novia sandra a su cuarto; sin embargo, lo tomaron mal y comenzaron a insultarme y reclamarme los dos, que por qué estoy diciendo esas cosas si está casado, si solo tiene ojos para ella, que estoy manipulando la relación, que soy una rompe cocos”, señala el acta policial.

“Minutos después, Víctor Marcos comenzó a pegarse en mi cuerpo, sin polo. Lo empujé y él me volvió a empujar, tirándome hacia el sillón de la sola y ahorcándome fuertemente. A consecuencia de ello, Sandra se metió en su habitación y Luis Enrique (su amigo) salió a pedir ayuda. En ese instante, Víctor Zamora me propino puñetes en el rostro, además me tenía ahorcada. En ese momento, comencé a gritar y, luego, los dos (Víctor y Sandra) salen del departamento, dejándome en el interior con Luis. Llamamos a la Policía”, se lee.