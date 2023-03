Universitario: Matías Di Benedetto comparó y aseguró que la Liga 1 es más difícil que la chilena y argentina

El defensor argentino afirmó que su victoria ante Binacional vale el doble por ese contexto.

Universitario de Deportes viene de dos victorias consecutivas en Liga 1, una de ellas fue en la ciudad de Cusco. Matías Di Benedetto, central ‘crema’, mencionó que jugar en cuidades de altura es lo más complicado del campeonato peruano. Asimismo, resaltó lo importante que fue quedarse con los tres puntos ante Binacional.

“Creo que lo más difícil de la liga peruana, comparando con la de Chile o la de Argentina, son los contextos. Uno de ellos es la altura. El otro día, se dan partidos distintos a lo que se dan en el llano. En Argentina no hay altura en ninguna de las provincias. En Chile hay muy poco, solo encuentras un equipo que juegue en altura”, sostuvo en una entrevista para GOLPERU.

“Lo difícil de acá es ir a jugar contra esos rivales que se hacen fuertes en altura. Para nosotros, el otro día, fue un paso importante el poder ganar en altura y hacernos fuertes. De ahí, esperemos que los próximos desafíos lo podamos sacar adelante”, detalló el defensor argentino.

El conjunto ‘estudiantil’ le ganó 2-1 a Deportivo Binacional en el estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco. En el Torneo Apertura, los ‘merengues’ tendrán que jugar en tres ocasiones más en ciudades de altura. La primera será en la fecha 10, cuando visitará a Deportivo Garcilaso el 31 de marzo a las 18:00 horas.

En la jornada 17, los ‘cremas’ jugarán ante UTC el 14 de mayo en el Héroes de San Ramón de Cajamarca. En la última fecha del campeonato, la ‘U’ se enfrentará ante Sport Huancayo el 28 de mayo en el estadio Huancayo. En ambos partidos, aún queda por confirmar el horario en los que se jugará.

Matías Di Benedetto jugará su primera temporada en el fútbol peruano. (Universitario)

Matías Di Benedetto se refirió al sistema de juego

El zaguero de 30 años también habló acerca de Jorge Fossati, nuevo entrenador de Universitario. El ‘Tano’ contó que el estratega uruguayo se centró en lo teórico, debido al poco tiempo de trabajo que tuvo. Además, resaltó su poder de convencimiento para que algunos jugadores rindan de buena manera en su nueva posición en el campo de juego.

“Creo que nos adaptamos de buena manera desde el primer minuto que Jorge Fossati nos propuso esa idea. Lo que entrenamos lo plasmamos dentro de la cancha. También se basó mucho en lo teórico. En las concentraciones, charlábamos y usaba el ‘pizarrón’ para enseñarnos lo teórico y los movimientos”, declaró.

“Eso también nos ayudó mucho. Fue muy importante eso por el poco tiempo de trabajo que tuvimos. Nosotros creímos en la idea y lo estamos ejecutando de buena manera. Esperemos que continuemos de esa manera”, manifestó.

“Jorge Fossati nos dijo que había poco tiempo para entrenar y le dio mucha importancia al “pizarrón” y a lo teórico. Nosotros también nos concentramos en eso y le hicimos caso a lo que él quería. Se ve dentro de la cancha lo que él quiere y nosotros tratamos de llevarlo a cabo”, afirmó.

“No es fácil cambiar la formación de un día para el otro y que salga bien en el fútbol. Me ha pasado, varias veces, que sale todo lo contario. Movió a algunos a posiciones que no estaban jugando y los conveció para que lo pueda hacer. Es muy importante para el jugador sentirse con confianza y que lo pueda hacer”, finalizó.

Siguiente partido de Universitario

Los ‘merengues’ se enfrentarán a ADT de Tarma el sábado 18 de marzo a las 20:00 horas en el estadio Monumental. Los dirigidos por el entrenador peruano Franco Navarro viene de vencer 1-0 a Sport Boys en la anterior fecha de Liga 1. El único gol lo marcó Willyan Mimbela a los 25 minutos de juego.