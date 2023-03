Selección peruana: Juan Reynoso reveló el plan de la ‘bicolor’ con nuevo fixture y del uso del Estadio Monumental

El DT de Perú expresó su opinión con el calendario del proceso clasificatorio y de la opción de usar el estadio de la 'U'. (Video: FPF)

La selección peruana se encuentra a poco más de una semana de encarar sus amistosos en Europa ante Alemania y Marruecos. Sin embargo, en las últimas horas se conoció el fixture que afrontará de cara a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del 2026. En ese sentido, el técnico Juan Reynoso reveló el plan para encarar el proceso clasificatorio de la mejor manera, además de referirse al uso del Estadio Monumental.

Para empezar, el calendario que la Conmebol dio a conocer no ha variado con respecto a las últimas ediciones, por lo que en el debut, el combinado patrio jugará contra Paraguay en Asunción. “Por un lado entendemos que es un fixture que la mayoría de los jugadores lo ha vivido, lo ha jugado, ha competido. Está en nosotros que se normalice esa parte, pero no cometer los errores del pasado que mayormente al equipo en la primera vuelta le costaba. La intención es que no nos cueste tanto, para poder tener una segunda vuelta similar y, seguro, tener una Eliminatoria más tranquila”, fueron sus primeras palabras en entrevista para FPF Play.

En eso, el entrenador confesó que tiene una idea de la posición en la que desea que Perú acabe en las Eliminatorias. “Más allá de nombres propios, creo que Perú está en condiciones de seguir siendo un equipo competitivo y pelear la Eliminatoria no sobre el último tercio de la tabla de posiciones, sino mucho más cerca a los dos o tres primeros lugares. Ese es el plan”, dijo.

De la misma manera, dejó una frase en la que resalta al futbolista nacional, de cara a una clasificación a la cita mundialista. “Siempre digo que el peruano es muy creativo, y que si estamos juntos y todos con creencias fuertes, podemos hacer una realidad mejor de la que vivimos”, declaró.

Y es que a diferencia de otras ediciones en la que se otorgaban cuatro cupos y medio (con boleto al repechaje incluido), el Mundial del 2026 otorgará seis cupos y medio para Conmebol. De esta manera, la selección peruana, de la mano de Juan Reynoso, tendría más chances de llegar a la Copa del Mundo, posiblemente de manera directa, teniendo en cuenta que en los dos últimos procesos quedó en el quinto lugar. Ningún rival será sencillo, pero si el esfuerzo se mantiene de principio a fin, podría cumplir ese objetivo.

Si nos fijamos en las Eliminatorias para Qatar 2022, la tabla en Sudamérica quedó de la siguiente manera en orden por puntaje: Brasil (45), Argentina (39), Uruguay (28), Ecuador (26), Perú (24), Colombia (23), Chile (19), Paraguay (16), Bolivia (15) y Venezuela (10). Hasta la casilla del ‘Tricolor’, las selecciones accedieron de forma directa al Mundial, pero la ‘blanquirroja’ tuvo que pasar por el repechaje, donde terminó perdiendo ante Australia, representante de Asia.

Cambio de escenario

Una de las cuestiones que surgió recientemente es el posible cambio de escenario de la selección peruana para el partido de la segunda jornada ante Brasil. Esto debido a que el Estadio Nacional entrará en remodelación durante los próximos meses con miras al Mundial Sub-17 que se desarrollará en suelo ‘incaico’.

Bajo ese panorama, el plan B de la FPF sería el Estadio Monumental, recinto que ya ha sido utilizado en procesos anteriores y que albergaría nuevamente al elenco nacional. En esa línea, Juan Reynoso habló sobre ello y no descartó utilizarlo en más ocasiones.

“Si bien el Monumental no ha sido nuestra casa, pero Dios quiera que sigamos siendo fuertes como los somos en el Nacional, en un estadio ‘distinto’. Es una linda cancha, un estadio que quizás lleno mete más presión. Todo está en que nos convenzamos de que el Monumental puede ser nuestra casa B y que en determinado momento juguemos ahí. La idea es que sigamos siendo productivos y eficientes en ambos escenarios”, precisó.