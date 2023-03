Reimond Manco y su comparación con Bryan Reyna: “Me hace recordar mucho a mis mejores épocas”

El habilidoso jugador se refirió a la nueva figura de Alianza Lima. (YouTube / Cojo y Manco)

Reimond Manco, exjugador de Alianza Lima, reveló que Bryan Reyna, flamante fichaje del cuadro ‘íntimo’ para afrontar la temporada 2023, le hace recordar mucho a él cuando estaba en sus mejores épocas. Cabe resaltar que, desde su llegada a La Victoria, el habilidoso delantero ha sido considerado como uno de los más destacados del torneo local.

Manco, quien vistió por última vez la camiseta ‘blanquiazul’ en 2016, señaló durante el programa de YouTube ‘Cojo y Manco’, que quedó sumamente sorprendido con el gran nivel alcanzado por el canterano de la Academia Deportiva Cantolao.

“Alianza Lima tiene un gran equipo pero yo me he quedado impresionado Bryan Reyna, me hace acordar mucho a mis mejores épocas, no sabes lo que juega. Es un chico que agarra la pelota y no hay quien lo pare, el dribling que tiene hace que alcanzarlo sea muy complicado”, sostuvo Reimond en diálogo con Horacio Zimmermann.

El periodista deportivo no dudó en dar a conocer su postura e indicó que “a mí me encanta su juego, pero siento que empieza desde muy atrás, el dribling que tiene debe hacerlo en el área y no por toda la banda como lo viene haciendo”.

No obstante, ‘Rei’ se mostró en contra de lo manifestado por el comunicador, pues entiende que el recorrido que hace es más que necesario. “El chico viene desde atrás porque obviamente es algo que le han dicho que haga y es así como te genera muchas jugadas de peligro, ahora solo falta que se le abra el arco”.

Bryan Reyna ha sido considerado una de las figuras del cuadro 'íntimo'. (Foto: Club Alianza Lima)

Asimismo, aseguró que dentro de muy poco recibirá alguna oferta del exterior. “Para mí, es un jugador que no va a durar mucho en Alianza y va a ser el próximo a vender. El tema es que recién se está acoplando a Alianza y hay que tener en cuenta que no es un equipo fácil porque hay una presión de por medio, no es lo mismo que jugar en Cantolao o en un equipo de provincia”.

Sin embargo, resaltó lo importante que sería que empiece a tomar más protagonismo dentro del campo de juego. “Cuando Bryan agarre confianza, la va a descoser porque va a asumir que es el jugador de Alianza que todos esperan. El día que él sienta que todas las pelotas deben pasar por sus pies, va a crecer mucho porque capacidad tiene”.

Finalmente, hizo énfasis en lo clave que será que siga bien acompañado y sea bien aconsejado. “Lo único que te puedo decir es que a mí me gusta Bryan, me gusta cómo juega y sé que está bien rodeado, eso va a ser elemental a lo largo de su carrera”.

No estará ante Sport Huancayo

Este fin de semana, Bryan Reyna no estará disponible para enfrentar a Sport Huancayo por la fecha 9 del Torneo Apertura. Esto, debido a que el atacante ha sido convocado por Juan Reynoso para ser parte del microciclo que se viene llevando a cabo en la VIDENA, previo a lo que serán los amistosos ante Marruecos y Alemania.

A pesar de que Alianza Lima no contará con su jugador más desequilibrante, ‘Chicho’ Salas ya tiene un plan en mente para cubrir su ausencia. En caso Reyna viaje a Europa, Pablo Lavandeira, Óscar Pinto, Franco Zanelatto, Jesús Castillo o Aldair Rodríguez podrán reemplazarlo. Todo dependerá del sistema que considere más conveniente el técnico e incluso, de la presencia o no de Jairo Concha, quien también podría viajar al ‘viejo continente’.

Es importante mencionar que Bryan Reyna tiene contrato con el conjunto ‘victoriano’ hasta la temporada 2026. Si bien el club decidió apostar por él a largo plazo, lo más probable es que sea vendido en futuro no muy lejano. Desde Matute, creen que el jugador tiene todas las capacidades para dar el salto al exterior y dejar un monto considerable a la institución.