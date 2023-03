Peter Arévalo resaltó el juego de Bryan Reyna en Alianza Lima: “Me hace recordar a Baylón, Rey Muñoz”

El comunicador se refirió al impacto del habilidoso extremo en el cuadro 'íntimo'. (Video: ESPN)

Alianza Lima es uno de los equipos que mejor se ha reforzado en la Liga 1. Y es que luego de haberse proclamado campeón nacional, la dirigencia entendió que debía dar un paso adelante en cuanto a la jerarquía del plantel. Por ello, contrataron jugadores de talla internacional como Carlos Zambrano, Christian Cueva, Gabriel Costa, entre otros. Sin embargo, la sorpresa en las primeras fechas ha sido Bryan Reyna, quien también se incorporó en el 2023 y ha dado destacado por su habilidad con el balón. En ese sentido, el periodista Peter Arévalo resaltó su juego y lo comparó con leyendas del fútbol peruano.

“Para mí, Reyna hoy es el elemento más desequilibrante que tiene Alianza en ataque. La gente va a la cancha y espera en la tribuna que la pelota llegue a sus pies”, fueron sus primeras palabras en el programa Equipo F de ESPN Perú.

En eso, el comunicador comparó al exfutbolista de la Academia Cantolao con otros exjugadores que se desempeñaron en su posición y destacaron hace algunos años, aclarando que su juicio se basa en el hinchaje que tiene por el club.

“Yo disfruto y de repente no es la opinión analítica ni táctica, sino que es la opinión desde el sentimiento que tengo. De que yo voy a la tribuna y veo a un tipo que me hace recordar a Baylón, Rey Muñoz, que me hace recordar que Alianza hace muchísimo tiempo no tuvo un tipo que le generara alegría a la gente”, dijo.

De la misma manera, Peter Arévalo dejó en claro que los hinchas reconocieron el rendimiento de Reyna en el último duelo ante Cusco FC. “Reyna sale de la cancha y fue el más aplaudido. No solamente desde el lado pasional, es del lado de lo que contribuye desde su sola presencia en la cancha y genera preocupación en el rival. Y eso causa un desplazamiento táctico, de cómo se le neutraliza, cómo se le marca”, sostuvo.

Bryan Reyna destacó con Alianza Lima ante Cusco FC, dejando atrás a varios rivales. (Twitter)

Y es que la directiva, encabezada por José Bellina, entendió que Alianza Lima necesitaba contar con elementos que puedan desequilibrar por las bandas. El año pasado tuvo al ecuatoriano Darlin Leiton, pero los problemas físicos y la falta de oportunidades causaron que salga cedido a Universidad Católica de su país. Otro jugador de ese perfil es Óscar Pinto, aunque él continua en la institución de La Victoria.

Ante esa carencia de futbolistas de jerarquía por las bandas, los dirigentes apostaron por fichar a Gabriel Costa (derecha) y Bryan Reyna (izquierda). También repatriaron a Franco Zanelatto, que el 2022 estuvo prestado en Alianza Atlético, donde dejó buenos números (siete goles y tres asistencias en 28 partidos).

En el caso de Reyna, venía de desempeñarse en un alto nivel en las últimas dos temporadas en la Academia Cantolao. Era el dueño del sector izquierdo, ganando en velocidad a su marcador y realizando diagonales, sea para buscar asistir a un compañero o marcar un gol. En total, marcó nueve tantos y repartió seis asistencias en 49 compromisos.

Presencia en selección peruana

Las cifras mostradas líneas arriba de Bryan Reyna causaron que el técnico de la selección peruana, Juan Reynoso, se fije en él para sus primeras convocatorias. De hecho, estuvo en su primera lista selectiva (de solo jugadores de Liga 1), aunque ante la ausencia de Andy Polo y Yoshimar Yotún, fue llamado a la nómina final, que encaró los amistosos contra México y El Salvador en setiembre del año pasado.

Justamente, su debut se dio contra los centroamericanos, teniendo la oportunidad de anotar un gol en el triunfo por 4-1 luego de una notable jugada individual. Desde entonces, se ha convertido en un asiduo de las listas y podría tener chances de arrancar en los amistosos venideros ante Alemania y Marruecos.